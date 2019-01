Neues auf dem Menüplan

Und das gehört zu einem guten italienischen Antipasti-Essen:

Servieren Sie auf hübschen alten Porzellantellern oder grossen Platten feinen, aufgeschnittenen Rohschinken, Salami, Mortadella und Bresaola. Auf andere Teller kommen Käse wie Mozzarella, Provolone, Fontina und Ricotta. Fein dazu sind Kapern und kleine Cherrytomaten, dazu servieren Sie selbst gemachte Rosmarin-Focaccia. Und so geht selbst gemachte Foccacia: Zutaten für Focacciateig: 500 g Mehl

2,5 dl lauwarmes Wasser

die Hälfte eines frischen Hefewürfels (20g)

4 EL Olivenöl

ein wenig Salz Zubereitung:

Mischen Sie die Hefe mit ein wenig lauwarmem Wasser. Geben Sie alle Zutaten in eine Schüssel, vermischen Sie alles mit einer Kelle und formen Sie den Teig danach zu einer Kugel. Legen Sie ein feuchtes Tuch über die Schüssel und stellen Sie sie auf die unterste Schiene in einem auf 40 Grad vorgeheizten Backofen. Ungefähr 1,5 Stunden aufgehen lassen. Danach ist der Teig zur Verarbeitung bereit. Ziehen Sie ihn zu einem etwa 1cm dicken Fladen und legen Sie diesen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Zerstossen Sie im Mörser etwas flockiges Meersalz mit frischem Rosmarin und geben Sie danach etwas Olivenöl darüber. Gut vermischen. Dann machen Sie mit den Fingerspitzen Dellen in den Teigfladen und geben den Rosmarin darüber. Alles gut verteilen. In den Dellen entstehen kleine Seeli, die dann die Focaccia so richtig fein ölig und voller Geschmack machen. Im 200 Grad heissen Backofen etwa 10 Minuten knusprig und golden backen. Die Focaccia darf nicht braun werden. Die schnelle Version geht mit fertigem Pizzateig!