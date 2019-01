Schwarzmalereien

Beginnen wir das Jahr ruhig mit schwarzer Farbe – besonders wenn sie so dekorativ ist wie in diesen 12 Beispielen.

Schwarze Bilder sind gerade überall zu entdecken. Sie sind zum dekorativen Interiortrend geworden. Klar sind einige davon ganz grosse Kunst, aber viele sind auch einfach selbst gemacht oder kommen aus einer Wohnkollektion. So poste ich diesen Beitrag in der Kategorie «Kreativ» mit der Anregung, doch selbst einmal den Pinsel, die Stifte oder den Farbroller hervorzuholen. (Bild links über: Pinterest, Bild rechts über: Happy Interior Blog)

Im Mittelpunkt

Bilder brauchen den richtigen Platz. Dieses grosse Bild mit dem schwarzen Punkt wurde hier so inszeniert, dass es selbst und das Möbel mit den Dingen, die unter ihm stehen, optisches Zentrum sind. Gekonnt wurde dies mit transparenten Stühlen unterstützt. Beachten Sie auch die Dekodiere mit den schwarz bemalten Blättern, die in einer Glasvase eingestellt sind. Eine Idee, die sich einfach mit Kunstblumen und -blättern umsetzen lässt. (Bild über: Adora Horton)

Bühnenbild

Ein grosses schwarzes Bild ist nicht ganz so gross wie eine schwarze Wand, aber kommt in diese Nähe. Es dient als edler Hintergrund für eine attraktive Möbelgruppe und bringt Tiefe in den Raum. (Bild über: The Creativity Exchange)

Passend zu Design

Schlichte schwarze grafische Drucke passen perfekt zu Einrichtungen, bei denen Design die Hauptrolle spielt. (Bild über: Behance.net)

Kunst zum Kaufen

Immer mehr Einrichtungshäuser und Webshops bieten günstige Kunst an, mit der man das Haus dekorativ schmücken kann. Nicht alles ist auch wirklich attraktiv, und vieles wirkt auch so, wie es gemeint ist, von der Stange und als schnelle Lösung. Diese Drucke aber können sich sehen lassen. Sie sind schlicht und formal und passen gut überall rein. Sie sind von der Homekollektion der dänischen Designer Malene Birger, entdeckt über: The Design Chaser.

Modernmacher

Ein starkes schwarzes Bild kann genau das Stück sein, das einer Einrichtung auf die Sprünge hilft, oder besser, sie in die Gegenwart katapultiert. Dies ist hier der Fall, denn da frischt ein formales schwarzes Bild die schicken antiken Möbel auf. (Bild über: Splendid Sass)

Formenspiel

Wenn die Farben nicht die Hauptrollen spielen, dann werden die Formen umso wichtiger. Das ist bei diesem Beispiel, entdeckt auf dem Blog Casa très chic, der Fall. Das formale Bild spielt gekonnt mit den Einrichtungsgegenständen und bringt alles auf den Punkt.

Monochrom

Monochrome Einrichtungen wirken schnell durchgestylt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sie immer noch für viele begehrenswert sind. Zudem macht die grosse Einschränkung von Farben und Mustern das Einrichten einfach. Ganz klar passen dazu schwarze Bilder besonders gut. (Bild über: The Decorista)

Textur

Dieses wunderschöne Beispiel vom Blog Libertyn zeigt genau das Gegenteil. In dieser Wohnung spielen Farben, Formen und Sinnlichkeit eine bedeutende Rolle. Das grosse Bild mit den spannenden Pinselstrichen sorgt für Spannung und Textur.

Anziehungskraft

Vielleicht ist dieses Bild grosse Kunst, es wirkt auf jeden Fall anziehend, denn man schaut gebannt in diesen grossen schwarzen Fleck. Er zeigt Dynamik, wirkt zuweilen wie ein gemütliches Monster und dann wieder wie ausbrechende Gestalten. Wenn Bilder etwas bewegen, dann werden sie wertvoll. (Bild über: SF Girl)

Gut gerahmt

Auch hier hängen wahrscheinlich edle Kunstdrucke gerahmt an der blauen Wand. Sie inspirieren aber dazu, die Farbe Schwarz schön zu rahmen. Versuchen Sie ein solches Beispiel mit einem edlen gespannten schwarze Stoff oder einer interessant gemalten oder gedruckten schwarzen Fläche. Sie können auch ein schwarz gestrichenes Stück Holz oder Metall zur dekorativen, selbst gemachten Kunst machen. (Bild über: Interior Break)

