Guten Morgen 2019 – es gibt Frühstück!

Und so gehts:

Machen Sie Bratkartoffeln. Am besten geht das natürlich mit gekochten Kartoffeln vom Vortag. Wenns schnell gehen muss, dann passen auch Salzkartoffeln perfekt. Kochen Sie die geschälten rohen Kartoffelstücke für viel Geschmack in ein wenig Bouillon. Dann machen Sie Spinat. Dieser geht einfach: Geben Sie dafür Olivenöl, eine zerdrückte Knoblauchzehe und einen halben Peperoncino in eine grosse Pfanne. Erhitzen. Wenn der Knoblauch duftet, die gewaschenen und gerüsteten Spinatblätter beigeben. Deckel zu und gut schütteln, damit der Knoblauch nicht anbrennt. So lange köcheln lassen, bis der Spinat zusammenfällt. Dann Knoblauch und Peperoncino herausnehmen, ein wenig salzen. In der Zwischenzeit braten Sie Champignons in Butter an. Kochen Sie weiche Eier. Servieren Sie die Kartoffeln mit dem Spinat, Lachstranchen, den halbierten, weichen Eiern und gehackter Petersilie in einer Bowle.