Lust auf Einfaches

Und so gehts:

Geben Sie Butter in eine Pfanne. Dünsten Sie gehackte Schalotten sanft an und geben dann Risottoreis dazu. Einige Minuten zusammen sanft andünsten und dann mit Weisswein ablöschen. Langsam Gemüsebouillon dazugiessen. 5 Minuten vor Schluss weisse Bohnen dazugeben. Falls Sie die aus der Dose nehmen, giessen Sie sie vorher ab und spülen Sie sie mit Wasser. Den Bohnenrisotto mit viel Parmesan mischen und mit etwas schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen. In der Zwischenzeit machen Sie Spinat. Am besten ist der grobe italienische Spinat. Geben Sie eine zerquetschte Knoblauchzehe und einen halben Peperoncino mit Olivenöl in eine grosse Pfanne. Erhitzen, und wenn es duftet, den gewaschenen und gerüsteten Spinat beigeben. Deckel zu und gut schütteln, damit der Knoblauch und der Peperoncino nicht anbrennen. Wenn der Spinat zusammenfällt, Knoblauch und Peperoncino entfernen. Den Spinat über dem Risotto anrichten. Tipp: Sie können auf die gleiche Art Cime di Rapa machen und dieses Gemüse über dem Risotto anrichten.