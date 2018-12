10 Rezepte fürs grosse Weihnachtsdinner

Mischen Sie das Mehl, den Zucker, den Vanillezucker und das Salz. Verquirlen Sie die Eigelbe und mischen Sie sie mit der Milch. Verrühren Sie die Eimischung mit der Mehlmischung zu einem glatten Teig. Schlagen Sie das Eiweiss steif, und falten Sie es unter den Teig. Geben Sie die Butter in eine grosse Bratpfanne, und lassen Sie sie aufschäumen. Giessen Sie den Teig in die Pfanne, und braten Sie ihn sorgfältig auf beiden Seiten an. Danach in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen schieben und 10 Minuten weiterbacken. Die Pfanne mit dem Pfannkuchen aus dem Ofen nehmen und den Pfannkuchen in Stücke reissen. Mit Puderzucker bestreuen.