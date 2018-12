Die Sache mit dem Holztisch

Ist er ein Must-have, ein Held oder einfach der Traum von Gemütlichkeit?

Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit, wächst die Sehnsucht nach einem gemütlichen Holztisch. Ich habe keinen. Mein Tisch ist ein antiker Gartentisch mit filigranem Metallgestell und Glasplatte. Hübsch, anders, aber gänzlich ungeeignet als Esstisch. Und schon gar nicht für Gäste. Er wackelt nämlich schnell mal und bietet auch nicht genügend Platz. (Wer mag, kann auf meinem Instagram-Account einen Blick drauf werfen.) So gucke ich mir denn auf meinen Stadtspaziergängen mit Miss C. immer wieder die tollen antiken Holztische in den schönen Schaufenstern an und plane neue Einrichtungen im Kopf.

Da der grosse Holztisch für die meisten ein wichtiges Möbelstück ist, habe ich hier einige besonders gemütliche und reizvolle Beispiele für Sie selektioniert. Diese Prachtstücke machen allesamt Lust, selbst auf Einkaufstour zu gehen. Auf dem Bild rechts, von Interior Crowd, steht ein typischer alter Beizentisch mit unterschiedlichen Holzstühlen in einem freundlichen weissen Landhausumfeld. Die grossen schwarzen Industrieleuchten darüber geben ihm den gewissen urbanen Touch und sorgen dafür, dass es nicht allzu romantisch wird. Auch auf dem linken Bild von My Domaine steht ein warmer Holztisch in einer hellen Umgebung. Dieser Tisch wirkt mit seinen geschwungenen Beinen eleganter und leichter. Damit er auch wirklich das optische Zentrum bleibt und seine Form schön zur Geltung kommt, stehen keine roh belassenen Holzstühle drumrum, sondern solche in anderen, meist hellen Farben.

Nicht alle Holztische kommen aus den Gasthöfen. Es gibt viele bürgerliche Exemplare, die zwar nicht so lang sind, aber durchaus auch viel Charme haben. Und solche findet man sogar noch in den Brockenhäusern, denn ihnen fehlt der sogenannte «Hipfaktor». Ein schönes Beispiel dafür ist dieser Holztisch mit den dominant gedrechselten Füssen. Würde ich auf einen solchen Tisch stossen, dann würde ich sofort zugreifen, ihn leuchtend rot lackieren und damit meinen Glastisch ersetzen. Denn ein wichtiger Grund, weshalb ich keinen langen hölzernen Beizentisch habe, ist, dass meine Wohnung aus den 40er-Jahren ist und Klötzchenparkett hat – und natürlich viel Farbe und viele Teppiche. Da passt das Rustikale nicht. Rustikale Tische brauchen moderne, industrielle oder ländliche Umgebungen, damit sie sich in ihrer ganzen Pracht entfalten können. (Bild über: Interiorbreak)

Ein anderes bürgerliches Exemplar steht in dieser weissen Wohnung und sorgt für einen spannenden Stilmix. (Bild über: Pufik Homes)

Wunderbar wandelbar sind Klapptische. Hier ein schönes, schlichtes Exemplar mit eleganten Stühlen. Diese Tischsituation wirkt ein wenig wie in einem Atelier, was mit den vielen Bildern schön unterstützt wird. (Bild über: The Fox And She)

Zurück Richtung Landhaus. Auch wenn es sich hier tatsächlich um ein Landhaus handelt, kann man diese Einrichtung auch in einer modernen Umgebung umsetzen. Die Zutaten dafür sind ein schlichter Holztisch, schwarz lackierte Sprossenstühle und zwei identische Ablagen mit einem Buffet in der Mitte. Der Stil lässt an das einfache Landleben der Pionierzeit denken. Die Strenge wird aufgelockert mit vielen verspielten Accessoires. (Bild über: Bright Green Door)

Eine andere Holztischvariante, die mich an die Idylle-TV-Serie «Little House on the Prairie» denken lässt. Bescheiden, aber liebevoll stehen hier die Möbel zusammen. Der schlichte Leinenläufer auf dem Tisch und der helle Webteppich unter den Möbeln wirken so ähnlich wie Sonntagskleider. (Bild über: Cabin&Cottage)

Ein ähnlicher Stil mit einer grossen Dosis englischer Gemütlichkeit zeigt diese Esssituation mit einem Holztisch als Hauptdarsteller. Dennoch geht es auf dem Bild um den schlichten grünen Holzschrank von der englischen Küchenbaufirma Devol Kitchen. Dass alles mit einem grossen Orientteppich abgerundet wird, sorgt für Eleganz und viel Wohnlichkeit.

Noch eleganter wird auf diesem Beispiel vom Blog Noir et blanc un style ein dominanter Holztisch inszeniert. Er hat einige antike, gepolsterte Stühle und einige moderne Designerstühle zugestellt bekommen. Der Mix von antikem französischem Landhausstil und Designklassikern ist gewagt – aber sehr interessant.

Einfacher und anders ist hier ein Stilmix von alt und neu umgesetzt. Für einmal ist der grosse Holztisch modern. Dazu wurden die klassischen Eames-Schalenstühle und dahinter eine antike, edle Holzkommode kombiniert. (Bild über: SF Girl)

Was alt wirkt, muss nicht zwingend alt sein. Es gibt Holztische und Stühle, die einem antiken oder ländlichen Stil nachempfunden sind und dabei ganz toll aussehen. Oft sind diese viel günstiger als alte Fundstücke und müssen natürlich nicht mehr renoviert werden. (Bild über: Studio McGee)

Shoppingtipp: Antik oder ländlich wirkende Holztische finden Sie zum Beispiel bei Maisons du Monde.

Credits:

Blogs und Magazine: Studio McGee,SF Girl, Noir et blanc un style, Cabin&Cottage, Bright Green Door,The Fox And She, Pufik Homes, Interiorbreak, Interior Crowd,

Küchen und Schränke: Devol Kitchen