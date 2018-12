Einrichten mit simplen Holzregalen

Mit wenig viel zu erreichen, beginnt mit einem günstigen Regalsystem.

Einmal rundum

Schlichte, günstige Holzregale sind oft die ersten Möbel, die wir uns leisten können. Sie können aber durchaus länger bei uns bleiben als für die anfängliche WG- oder Studentenzimmerzeit. Denn sie wirken cool, wohnlich und lösen so manches Wohnproblem pragmatisch. In diesem gemütlichen Schlafzimmer sind sie gleich rund um den ganzen Raum verteilt – und dienen als Schrank und Ablage. (Bild über: An Early Morning Walk)

Im Stilmix

Sie kennen den Stylingtrick: Günstige H+M-Bluse und Designerjeans? So ähnlich ist das hier mit Möbeln umgesetzt. Die schlichten Holzregale, vollbepackt mit Zeitschriften und Büchern, geben dem Designerstuhl einen gemütlichen Hintergrund. (Bild über: Birdasaurus)

Küchenhilfe

Viele Küchen können ein offenes Regal vertragen. So kann man seine hübschen Dinge auch sehen, und die Küche wirkt um einiges wohnlicher. Da Holz für die zusätzliche Portion Wärme sorgt, ist ein einfaches Holzregal genau richtig. (Bild über: Pinterest)

Alltagstauglich

Wenn Holzregale gar noch Rückwände haben, bringen sie noch mehr Wärme und Wohnlichkeit in einen Raum. Sogar wenn sie Büroordnern ein Zuhause bieten. (Bild über: SF Girl)

Frischmacher

Unkompliziert und sehr stilvoll – die einfachen Holzregalsysteme bringen den gewissen «Kinfolk-Charme» in eine Küche. So verleiht man dem Praktischen Frische. (Bild über: Rengusuk)

Gemütlich

Auf gemütlichste Art dient hier ein rustikales Holzregal als Ablage in einem Eingang oder in einer Küche. Keramik, Zimmergrün, Besen und die Gummistiefel für den Garten sind damit zu einem harmonischen Ganzen zusammengerückt. (Bild über: Pinterest)

Naturverbunden

In vielen Ateliers und Werkstätten stehen solch raue, gebrauchte Holzregale. Sie inspirieren auch zu Hause, auf ähnliche Art eine kleine Ausstellung mit seinen Siebensachen zu gestalten. (Bild über: Heather Bullard)

Boxenstop

Mit Holzkisten gelingt es auf allereinfachste Art, ein gemütliches Holzregal selbst zu bauen. Da braucht es nicht mal Nagel und Hammer! Übrigens sehr chic hier mit Weiss kombiniert. (Bild über: Linneas Hage)

Statt Schrank

Wenn das eigene Reich noch (oder wieder) klein ist, dann braucht man möglichst viel praktischen Raum, um seine Dinge stilvoll verstauen zu können. Da kommt das Holzregal gerade richtig. Der Klassiker der Holzregale heisst übrigens Ivar und ist von Ikea. Ivar wird gerne in Garagen oder Kellern als Stauregal eingesetzt, ist aber durchaus salonfähig. Man kann es, glaub ich zumindest, in verschiedenen Tiefen wählen. So kann es auch in kleinen Räumen viel Platz auf wenig Raum bieten. (Bild über: Apartment Therapy)

Forever Chic

Und hier noch ein simples Holzregal, das entspannte Ferienstimmung vermittelt. Kombiniert mit Korb, Palmenblatt und Ethnoelement bleibt auch in der gemütlichen Winterzeit der Sommer nicht fern. (Bild über: Birdasaurus)

Es geht auch mit Farbe

Wer sagt denn, dass das Holzregal roh belassen sein muss? Ein solches budgetschonendes Regalsystem verträgt durchaus Farbe. Wie schön das zum Beispiel in Grün aussehen kann, zeigt dieses charmante Gestell, entdeckt auf dem Blog Destination Pearl Street. Ich finde, auch starke Farben sind eine Überlegung wert, und stelle mir ein knalliges Rot oder gar ein Neonpink in einer hellen, modernen Wohnung toll vor.

