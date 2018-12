10 Winterrezepte, die Stimmung machen

Fettuccine, italienische Nudeln, wurden in Rom schon lange mit Butter serviert. Der Koch Alfredo di Lelio aber kreierte eine Version, die dreimal so viel Butter hatte wie das Originalrezept. Dies, weil seine Frau schwanger war und Probleme hatte mit dem Essen. Alfredo entschloss sich, das Rezept in seine Speisekarte aufzunehmen. In den 20er-Jahren besuchten die berühmten Stummfilmschauspieler Douglas Fairbanks und Mary Pickford Alfredos Restaurant in ihren Flitterwochen in Rom, verliebten sich in die fetten Nudeln und servierten sie später ihren Freunden in Hollywood. Die Fettuccine Alfredo werden heute meist mit Rahm und Käse gemacht und sind auf den meisten Speisekarten in Amerika und England zu finden. In Italien werden sie immer noch «al burro» serviert. (Bild über: Cookingbytheseatofmypants)