Harmonische Farben fürs Haus

Diese 10 sanften, ausgewogenen Farbpaare wirken sinnlich und bringen Ruhe in die Wohnung.

Salbei und Haselnuss

Farbe tut der Wohnung immer gut. Versuchen Sie diese ruhigen, natürlichen Kombinationen. Sie vermitteln Wärme und Freundlichkeit und tun nicht nur der Wohnung gut, sondern auch der Seele. In diesem Schlafzimmer dominiert Salbei, ein vergrauter Grünton. Die Wände sind in dieser Farbe gestrichen, nachgedoppelt wird mit der Überdecke. Geschickt wird dazu ein Samtkissen in einem warmen Haselnussbraun kombiniert. Diese beiden Farbtöne erinnern an einen nebligen Wald und sind ideal für ein Schlafzimmer, in das man sich zurückziehen und in dem man sich entspannen will. (Bild über: Coco Lapine Design)

Welche Farben passen noch dazu?

Damit Farben ausgewogen wirken, braucht es immer die Gegenpole dazu. Sie können also diese Kombination mit rötlichen Tönen ergänzen. Wenn Sie dabei in diesem nebligen Wald bleiben möchten, dann wählen Sie frostige Rosatöne. Die Farbe, die Beeren annehmen, wenn sie von Eis überzogen sind.

Zimt und Rosa

Beim Anblick dieser Sofainszenierung der dänischen Firma Ferm Living bekommt man gleich Lust, in die Weihnachtsguetslidose zu greifen. Man kann diesen Raum förmlich riechen – dank den warmen Zimt- und Schokoladentönen, die mit Rosa eine Art aufhellenden Zuckerguss bekommen haben.

Welche Farben passen noch dazu?

Hier wäre der Akzent Grün. Ich empfehle allerdings ein diskretes Grün wie Eukalyptus.

Milchkaffee und Himmelblau

Wenn die Briten Ruhe und Harmonie inszenieren, dann ist auch eine Portion Übermut und Humor dabei. Die Interiordesigner Harding and Read haben die Wände in diesem Landhaus in wohlig-warmem Milchkaffeebeige gestrichen und wecken mit dem leuchtenden Blau eines Schönwetterhimmels. Dabei bekommt man Lust, dies sofort nachzumachen und Pinsel und Farben hervorzuholen.

Welche Farben passen noch dazu?

Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie rosa Rosen auf dem Tisch! Das ist der perfekte Akzentton.

Moos und Pfirsich

Warm und sinnlich ist die Farbgebung in diesem Raum. Die Wände, die dunkle Holzverkleidungen haben, sind in einem hellen Pfirsichton gestrichen. Das kuschlige Samtsofa wirkt wie weiche Moodkissen und zeigt sich auch in dieser Farbe. (Bild über ifi.no)

Welche Farben passen noch dazu?

Mit dem goldgelben Kissen mitten auf dem Sofa ist diese Frage auf Schönste beantwortet.

Eisblau und Sonnengelb

Zartes, helles Blau ist immer frisch. Es wird mit dem Himmel, dem Wasser oder mit Eis assoziiert und vermittelt immer Unendlichkeit. Für beständige Schönwetterlaune sorgt das Sonnengelb. (Bild über: Katie Considers)

Welche Farben passen noch dazu?

In diesem Raum ist viel Holz zu sehen, was für Wärme und Behaglichkeit sorgt, trotz der kühlen Wandfarbe. Ansonsten würden hier noch kleine rote Akzente passen, auch wenn es bloss ein Topf mit Geranien ist.

Waldgrün und Heckenrose

Sinnlich und warm ist das tolle dunkle Grün, das hier auf dem Beispiel des Zürcher Einrichtungshauses Artiana dominiert. Mit dem handgewobenen Teppich und den Samtsesseln fühlt es sich auch an, als wäre man ein bisschen im tiefen, grünen Wald. Dazu gewählt wurde ein zartes Rosa, das an Heckenrosen oder an ein zartes Morgenrot denken lässt.

Welche Farben passen noch dazu?

Ganz klar Gold und Holz. Diese warmen Töne vervollständigen hier den Farbkreis und sind ideale Partner zu diesem poetischen Farbpaar.

Blush und Flechte

Auch dieses Farbpaar entführt in den Wald. Aber in den verschneiten oder nebligen Winterwald. Das zarte Rosa ist hier ein Hautton und das Grün so Grau, dass es aussieht wie die hellen Flechten, die zuweilen Steine oder Holz überziehen. Eine fantastische Kombination für alle, die Farbe möchten, aber nicht zu viel davon. (Bild über: Libertyn)

Welche Farben passen noch dazu?

Das Grau, das hier den Boden bestimmt, bringt die noch fehlende Kühle auf eine elegante, diskrete Weise dazu. Und für Wärme sorgt Holz. Was auch sehr schön ist und bei allen Farbpaaren funktioniert, ist das Addieren von einem bestehenden Farbton, einfach viel dunkler oder heller.

Wassergrün und Antikrosa

Zurück zum englischen Interiordesign. Michelle Kelly hat hier einem Raum ein kühles, aber gebrochenes Wassergrün gegeben. Die Komplementärfarbe ist Rosa und wurde in einem gebrochenen Ton für die Sitzmöbel eingesetzt.

Welche Farben passen noch dazu?

Ein Maisgelb gibt perfekte Akzente ab. Auch hier wurden Grün und Rottöne in viel dunkleren Versionen eingesetzt.

Caramel und Kornblume

Diese Kombination ist ähnlich wie die freche englische mit Milchkaffee und Himmelblau – bloss ein wenig kommerzieller eingesetzt und mit viel Weiss gebrochen. Das Schlafzimmer strahlt viel Wärme aus und hat Eleganz. (Bild über: Mil Ideas)

Welche Farben passen noch dazu?

Ein rötlicher Lilaton könnte hier als zusätzliche Farbe funktionieren oder Gold.

Moos und Honig

Dieses wunderschöne Bild, entdeckt auf dem Blog Apartment Therapy, wirkt so warm und elegant, wie man sich ein Wohnzimmer nur wünschen kann. Die Farben sind perfekt und wirken edel. Ein gebrochenes Moosgrün für die Wände und Honiggelb für das grosse Sofa und die Vorhänge.

Welche Farben passen noch dazu?

Die perfekten Kombinationsfarben sind hier schon mit drauf. Das ist einerseits ein warmes oranges Rot und anderseits ein neutrales Grau.

Credits:

Blogs und Magazine: Apartment Therapy, Mil Ideas, Libertyn, Katie Considers, ifi.no,Coco Lapine Design

Interiordesign: Michelle Kelly, Harding and Read

Shops und Kollektionen: Artiana, Ferm Living