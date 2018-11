So fein kann Wintergemüse sein

Und so gehts:

Rüsten Sie etwa 500 g Sellerie und 2 Kohlrabi, und schneiden Sie sie in Stücke. Geben Sie 4 EL Olivenöl in eine Schüssel plus etwa 3 ungeschälte Knoblauchzehen. Nun geben Sie das Gemüse dazu und vermischen alles gut. Legen Sie alles auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech, würzen Sie mit Salz und Pfeffer, und rösten Sie das Gemüse im 200 Grad heissen Backofen etwa 40 Minuten lang, bis es gar ist. Dann nehmen Sie es heraus, entfernen die Haut der Knoblauchzehen und zerstampfen alles mit einem Stampfeisen. Geben Sie alles in eine Schüssel, schliessen Sie diese mit Folie, und geben Sie sie für einige Minuten zurück in den heissen Backofen, damit sich alles gut durchwärmt. Braten Sie in einer Bratpfanne roten Chicorée und Zwiebelringe oder anderes Gemüse nach Wahl an, salzen. Mischen Sie etwas Honig oder Ahornsirup dazu, und servieren Sie es über das Püree.