Sofort was Feines

Und so gehts:

Am besten lassen Sie den Käse in der Holzschachtel. Wenn er keine solche hat, dann geben Sie ihn in eine Gratinform, die Sie vorher mit Backpapier ausgelegt haben. Den Käse mit einem Messer ein wenig einschneiden. Nun können Sie Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Salbei in die Schnittstellen geben, Honig darüber träufeln und Nüsse darauf verteilen. Auch gut sind Birnenschnitze. Im 200 Grad heissen Backofen etwa 5–8 Minuten backen. Der Käse darf nicht total schmelzen, sollte aber bis innen warm und weich werden. Nun können Sie ihn servieren und mit Baguette oder anderem Brot geniessen. Dazu passen Früchte und ein Glas Schweizer Weisswein. Das müssen Sie dafür zu Hause haben: Einen Camembert, Brie oder Vacherin Mont d’Or.