Platz da – die Dicken kommen!

Ist Ihnen auch aufgefallen, dass nicht nur Autos so gross geworden sind?

Trotz dichterem Bauen und kleinerem Wohnraum für viele werden die Möbel immer grösser. Der skandinavische Wohnstil mit seinen Sitzsofas und Sesseln mit Holzrahmen und losen Polstern hat sich schon vor einer Weile verabschiedet. Erst hat sich der verwandte, aber sinnlichere Midcentury-Retrostil diesen leeren Platz in der Wohntrendliste ergattert. Bald musste er ihn aber wieder räumen. Denn die Dicken, Grossen, Schweren machen sich ziemlich überall breit. So sind momentan Sitzlandschaften angesagt – je grösser, desto begehrter! Dieses modulare Beispiel von HK Living kann man so zusammenstellen, wie man will oder der Platz es erlaubt.

Keine Beine, dafür aber viel Polster! Das ist der Trend in Sachen Sitzmöbel. Sie laden wieder zum Fläzen, Liegen, Entspannen und Zusammensein ein, und nicht mehr nur zum Sitzen. (Bild über: Inrichting Huis)

Diese Art von Sitzlandschaften kann man endlos ausweiten. Sie brauchen auch keine Sofatischchen mehr, ein Tablett auf einem Polster genügt auch. (Bild über: Libertyn)

Wer denkt, dass man für grosse Sitzmöbel auch grosse Räume braucht, liegt falsch. Füllen Sie einfach einen ganzen kleineren Raum mit einem solchen Prachtstück. (Bild über: SF Girl)

Auch Sessel sind gewachsen. Sie sind wie kleine Sofas, die man ganz für sich allein in Anspruch nehmen kann. Dieses Beispiel ist vom Zürcher Einrichtungshaus Artiana.

Der Trend zu «dick» setzt sich auch im Designbereich durch. Ein gelungenes Beispiel ist der Stuhl Grasso von Stephen Burchs für BD Barcelona.

Wie dicke Hamburgerbrötchen lädt die Sitzinsel «Isole» von Nendo für &Tradition ein, Platz zu nehmen.

Die Polster vom Bollo Chair, den Andreas Engesvik für Fogia entworfen hat, quellen richtiggehend aus dem Metallgestell heraus.

Noch fetter kommt dieses Beispiel daher. Es heisst denn auch «My Big Fat Sofa» und wurde von Charlotte Kingsnorth entworfen, als Auftrag des englischen Crafts Council für die renommierte Messe Design Miami.

Die bekannten Grossen im Schlafzimmer heissen Boxspringbetten und machen sich schon seit einer Weile breit. Sie sind mittlerweile in jedem Möbelhaus und in jeder Preiskategorie erhältlich und erinnern, zumindest mich, sehr stark an die SUV-Autos, die sich durch die Städte quetschen! Dieses Beispiel ist von Interio.

Man kann aus ihnen auch eine Art Schlaf- Wohnlandschaft gestalten. Sie sehen definitiv besser aus mit viel Textil, ein Beispiel vom Zürcher Einrichtungshaus Artiana.

Auch bei den kleinen Dingen ist «Gross» angesagt: riesige Spiegel, wuchtige Pflanzen und dicke, runde Beistellmöbel zum Beispiel. (Bild über: Hupe Home)

Edle Töpfe, Vasen, Schalen und Beistelltische von 101 Copenhagen zeigen die attraktiven Seiten der dicken Wohnkunst.

Ebenfalls ein sehr interessantes Beispiel für die «kleinen Fetten» sind die ET Lamps von Pierre Yovanovitch. (Bild über: Dezeen)

Der Trend zu rund, gross und dick ist auch in den kommerziellen Kollektionen zu finden: eine Vasenserie der dänischen Firma Ferm Living.

