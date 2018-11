Kleine Feste auf die Schnelle

Und so gehts:

Legen Sie Sultaninen in Orangensaft ein. Rösten Sie Pinienkerne. Schneiden Sie einen grossen Blumenkohl in Röschen und legen Sie diese auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Geben Sie Olivenöl und Salz darüber und vermischen Sie alles gut. Im 200 Grad warmen Backofen etwa 20 Minuten rösten. In der Zwischenzeit geben Sie etwas Olivenöl und Honig in eine Pfanne. Geben Sie gehackten Knoblauch und Peperoncino bei. Wenn diese duften, die Sultaninen mit dem Orangensaft beigeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und vom Feuer nehmen. Fein gehackte Kräuter wie Petersilie, Basilikum und Pfefferminze untermischen. Die Pinienkerne beigeben. Bestreichen Sie den Teller mit griechischem Joghurt. Mischen Sie die Blumenkohlröschen mit der Kräutersauce und richten Sie sie über dem Joghurt an. Fein sind auch Fetakäsestückchen und Granatapfelkerne darüber.