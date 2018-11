Heute ist alles Wurst

Kochen Sie die Kartoffeln in der Bouillon weich. Dann schütten Sie die Bouillon ab. In einer anderen Pfanne erhitzen Sie den Rahm oder die Milch mit 80 g Butter. Zerstampfen Sie die weichen Kartoffeln und giessen Sie die Buttermischung darüber. Gut vermischen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, anschliessend warm stellen. In der Zwischenzeit klemmen Sie die Bratwürste jeweils in der Mitte ab, schneiden sie durch und machen so aus einer Wurst je zwei kleinere Würste. Braten Sie die Würste in ein wenig Öl rundum goldbraun an, warm stellen. Giessen Sie das gesamte Fett ab. Geben Sie die Butter in die Pfanne und braten darin die Schalotten an, ein wenig Mehl darübergeben und mit dem Wein ablöschen. Einköcheln lassen, Tomatenpüree beigeben und gut durchmischen. Die Bouillon dazugiessen und nochmals alles ein wenig einköcheln lassen. Die Würstchen wieder dazugeben. Die Würstchen mit der Sauce über dem Kartoffelstampf anrichten. Die Kräuter darübergeben. Dazu passen grüne Erbsen. Kaufen Sie tiefgekühlte Erbsen, geben Sie ca. 20 g Butter in eine Pfanne und einen Esslöffel Mehl dazu. Giessen Sie 1 dl Bouillon darüber. Geben Sie die Erbsen bei und köcheln diese ca. 10 Minuten. Servieren.