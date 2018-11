Recyceln Sie schön

Haben Sie bereits ein gutes System, um Papier, Flaschen oder Alu zu sammeln? Wenn nicht, können diese hübschen und praktischen Ideen als Inspiration dienen.

1 — Sammeln im Serientakt

Wenn es um praktische Alltagsideen geht, dann ist Ikea nie weit. Diese Containerlösung auf der untersten Etage des Küchen-, Keller- oder Garagenregals ist effizient, klar und einfach umsetzbar.

2 — So kommt alles ins Rollen

Dieser kleine Drahtkorb auf Rädern sammelt alles in einem und kann erst noch dorthin gerollt werden, wo er nicht gerade im Weg steht. Jetzt müsste man ihn bloss noch genau so kaufen können! Vielleicht eine Anregung an die Schweizer Möbelhäuser, ein solches Produkt in die Kollektion anzunehmen? (Bild über: Organic Authority)

3 — Hochstapler

Diese praktische und nicht viel Platz einnehmende Lösung kann man einfach selber machen. Dafür braucht es einige Plastikharassen und Klebebuchstaben. (Bild über: Arquitrecos via BHG)

4 — Papierkorb der anderen Art

Auch diesen praktischen Altpapiersammler kann man selber machen. Ein praktischer Korb, vier Räder, und schon ist man mit dabei. (Bild über: Arquitrecos)

5 — Mitnahmebereit

Für diese attraktive Mitnahmelösung muss man ein wenig recherchieren, bis man Korbtaschen in diesem Stil gefunden hat. Aber sie bietet Stil und ist superpraktisch. (Bild über: Maison et Demeure)

6 — Weg per Fusstritt

Charmant, aber es braucht dafür genug Platz. Ich habe bereits einen Ochsnerkübel in der Küche aufgestellt, meine Küche ist nicht klein, aber drei Kübel hätten trotzdem keinen Platz. So empfehle ich diese Idee für Arbeitsorte wie Büros. (Bild über: Pinterest)

7 — Ab in die Tüte!

Drei weisse Tüten, ein wasserfester Filzstift, ein bisschen Zeichentalent, drei Halter an der Wand und fertig ist diese Recyclingidee von Ikea.

8 — Recycling ist auch kreativ

Wir bewegen uns im Eiltempo in Richtung Weihnachten und Bastelzeit. Machen Sie mit (oder ohne) Kinder Geschenke aus Wegwerfprodukten. (Bild über: Going Zero Waste)

9 — Papiermaché

Aus Papier kann man mit der traditionellen Papiermaché-Technik allerlei Hübsches herstellen. Solche blau gefärbten Schälchen etwa, aber auch Masken, Dosen und viele mehr. (Bild über: Art Propelled)

10 — Schubladenmöbel mit Kanistern

Dieser Designer hat aus alten gebrauchten Plastikkanistern ein schlichtes, praktisches und nachahmenswertes Schubladenregal hergestellt. (Bild über: Cool Creativity)

11 — Bodenplatten mit Plastikverschlüssen

Wir haben definitiv zu viele Plastikflaschen auf diesem Planeten. Diese Idee sorgt wenigstens dafür, dass die Deckel eine neue Nutzung bekommen. (Bild über: DIY Ideas)

12 — Trendwand mit Plastikflaschen

Genial und sehr stilvoll ist diese Recycling-Idee für Plastikflaschen. (Bild über: Pinterest)

Credits:

Blogs und Magazine: DIY Ideas, Cool Creativity, Art Propelled, Going Zero Waste, Maison et Demeure, Arquitrecos, Organic Authority, BHG

Shops: Ikea