Suppenheroes

Schneiden Sie das Gemüse in Würfel. Geben Sie Olivenöl in einen Topf, erhitzen Sie es, und dünsten Sie die Schalotte an. Geben Sie die Rüebli, die Kartoffel und den Sellerie bei. Nochmals alles dünsten und dann die Tomaten beigeben und den Thymian. Alles erhitzen und dann die Bouillon darübergeben. Wenn die Bouillon kocht, den Orzo beigeben. Alles so lange kochen, bis die Pasta al dente ist. Zwei Minuten vor Schluss die Spinatblätter beigeben. Würzen und mit etwas Zitronensaft und geriebenem Parmesan servieren.