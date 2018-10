Bilder kann man nie genug haben

Mehr als bloss Schmuck für die Wohnung: Entdecken Sie, wie schöne Bilderwände entstehen.

Das hat Format

Was hier scheinbar locker über dem Tisch tanzt, hat System. Die vielen unterschiedlichen Bilder sind zwar nicht in gleichen Abständen zueinander gehängt worden, und doch wirkt die Wand harmonisch. Das hat damit zu tun, dass sie alle Rahmen haben und die Bilder gut zueinanderpassen. (Bild über: The Nordroom)

Schöner zusammen

Bunter, gemischter und eklektischer ist diese Kunstsammlung. Auch sie tanzt frei an der Wand und füllt diese. Es ist nicht alles gerahmt, auch Zeichnungen, die direkt an die Wand gepinnt wurden, Bilder vom Flohmarkt, Masken, Karten und Fotos sind mit dabei. Alles zusammen wirkt wie eine freundliche Gesellschaft, die mit dem Raum und den Bewohnern kommuniziert. (Bild über: Planete Deco)

Im richtigen Rahmen

Klar, wir können, auch wenn uns das Beispiel gefällt, nicht gleich ins Schloss ziehen. Die Ideen aber, eine Serie von Zeichnungen, Drucken oder Gemälde in gleiche goldene Rahmen zu hängen, können wir kopieren. Und uns dabei ein wenig von dieser herrschaftlichen Eleganz in unser Wohnleben holen. (Bild über: Archzine)

Einmal ums Eck

Leben Sie sich beim Hängen Ihrer Bilder ruhig aus. Sie dürfen auch ums Eck und können eine Eckgruppe aufs Schönste unterstützen. Geschickt wird hier auch mit einer Kissensammlung auf dem Sofa der Patchwork-Gedanke der Bilderwand wiederholt. (Bild über: One Kind Design)

So klappts bestimmt!

Damit die Bilder auch so hängen, wie Sie es sich vorgestellt haben, braucht es das richtige Vorgehen. Legen Sie die Bilder am Boden so aus, wie Sie sie gern aufhängen möchten. Am besten schneiden Sie dann eine Art Schnittmuster pro Bild aus. Diese kleben Sie an die Wand. So können Sie genau die Nägel am richtigen Ort einschlagen und vermeiden so unnötige Fehler. Wer keine Löcher in der Wand haben möchte, kann es mit den Command Strips von 3M versuchen. Diese funktionieren, ich brauche sie jeweils auf Fotoshootings. Und sie hinterlassen keine Spuren. Wichtig ist, dass Sie genügend Strips verwenden und deren Grösse mit dem Gewicht des zu montierenden Gegenstandes übereinstimmen. Damit Sie eine bessere Vorstellung haben, welches Bild nun wirklich neben welches gehängt wird, machen Sie Fotos von jedem Bild. Drucken Sie diese auf dem Printer aus, und kleben Sie die Fotos auf das jeweilige Schnittmuster. (Bild über: The Beautiful Mess)

So kommt Farbe ins Spiel

Möchten Sie mit Ihren Bildern auch gleich ein wenig Farbe in die Wohnung bringen? Dafür brauchen Sie nicht zwingend bunte Kunst. Sie können Bilder auch mit farbigen Passepartouts rahmen. Hier ist das mit einem leuchtenden Königsblau geschehen und sieht toll aus. Der Vorteil einer solchen Idee ist, man kann die Farbe der Passepartouts auch wieder mal wechseln. (Bild über: Design Sponge)

Ein Bild von einer Wand

Bilder und Fotos in einer ähnlichen Anmutung oder aus einer Serie sehen sehr elegant aus, wenn man sie als eine Art grosses Bild aufhängt. Das bedeutet gleicher Abstand und natürlich identische Rahmen. (Bild über: Domino)

Linientreu

Um eine gewisse Ruhe und Struktur in eine Bilderwand zu geben, können Sie sie alle auf eine Linie hängen und nach oben frei auslaufen lassen. So ist das Patchwork von unterschiedlichen Formaten möglich, sieht aber strenger und geometrischer aus. (Bild über: Pinterest)

Serien-Fan

Eine Serie von Zeichnungen, Fotos oder Drucken wirkt am schönsten, wenn sie zusammengefasst und in identischen, schlichten Rahmen an die Wand kommt. (Bild über: Cocolapine Design)

Eins nach dem andern

Wo genau der beste Platz für Ihre Bilderwand ist, hängt stark mit Ihrer Einrichtung zusammen. Eine Bilderwand wirkt am besten auf Augenhöhe. Sehr gut eignen sich Möbel wie Sofas, Esstische oder Kommoden als «Darunter». So wirkt die Bilderwand nicht wie in einem Museum, sondern wird Teil der Einrichtung und der Wohnung. Wunderschön klappt das auf diesem Beispiel, entdeckt über: Design Mag. Hier zieht sich ein Sideboard mit Regal über eine ganze Wand und verbindet die Bilder mit den Dingen, die darauf stehen.

Mal anders

In diesem Wohnzimmer wird die Einrichtung sozusagen auf den Kopf gestellt. Das Regal befindet sich in der oberen Raumhälfte, die Bilder darunter. Eine starke Idee, die perfekt für diesen Raum funktioniert. Sie beweist: Umdenken lohnt sich immer, denn nur so entstehen neue, persönliche Einrichtungen. (Bild über: The Nordroom)

Freiraum nach oben

In diesem ländlich anmutenden Entree sind die Möbel mit einem Farbstreifen an der Wand zusammengefasst. Das lässt auf der weiss gebliebenen Fläche Freiraum nach oben für eine Serie leichter, zarter, schlichter und hell gerahmter Bilder. (Bild über: Pinterest)

Insel an der Wand

Wer sich an diesem Sonntag in die dunklen Wohnfarben verliebt hat, der gibt seiner Bilderwand einen dunklen Anstrich. Darauf leuchten die Bilder wie kleine Schmuckstücke hervor. Hier sind sie als eine Art Insel gehängt. Das sieht am schönsten aus, wenn im Zentrum ein grösseres Bild ist und kleinere frei drumherum platziert werden. (Bild über: Design Sponge)

Spiel ohne Grenzen

Das Schönste an Wänden mit vielen Bildern ist: Man hat immer Platz für noch mehr. Denn bei einer Bilderwand mit freier Hängeordnung, ist Wachstum inbegriffen. (Bild über: Cocolapine Design)

