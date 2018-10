10 Einrichtungsideen aus dem Café

Diese Beispiele machen Lust darauf, beim nächsten «Coffee to go» gleich auch einige Wohnideen mitzunehmen.

Haben Sie auch ein gemütliches kleines Café, in dem Sie gerne Ihren Latte oder Espresso geniessen und Freunde treffen? Schauen Sie sich beim nächsten Besuch gut um, vielleicht entdecken Sie einige Einrichtungsideen, die Sie mit nach Hause nehmen können. Diese 10 Beispiele zeigen ganz unterschiedliche Inspirationen, die alle eine Überlegung wert sind. (Bild über: Birdasaurus)

1 — Kaffee mit Aussicht

Eine grosse Fensterfront zu Hause kann inspirieren, diese typische Coffeeshop-Idee nachzumachen. So schaffen Sie zu Hause einen Platz mit Aussicht. Nicht nur zum Kaffeetrinken, sondern auch zum Frühstücken oder Arbeiten. (Bild über: Boredart)

2 — Gemütliche Kaffeehaus-Ecke

In den schönsten Cafés fühlt man sich wie daheim! Wie wärs zum Beispiel mit einer solchen supergemütlichen Ecke im Wohnzimmer oder Esszimmer? (Bild über: Archispaces)

3 — Geben Sie dem Sofa ein neues Gegenüber

Haben Sie noch ein altes Sitzsofa, das Sie zwar lieben, aber nie so richtig benutzen? Stellen Sie ihm Tischchen und Stühle gegenüber und schaffen Sie damit einen schicken Ort für kleine Mahlzeiten. (Bild über: Studio Munge)

4 — Sommerlaune für die Eckbank

Ob in der Küche oder im Esszimmer, diese Einrichtungsidee aus der Cafeteria ist einfach nachgemacht: Folkloristische Kissen auf die Bank und Korbstühle dazustellen! (Bild über: SF Girl)

5 — Kleine Bar mit Drama

Haben Sie nach dem gestrigen Artikel über dunkle Farben im Haus Lust auf ein bisschen Drama bekommen? Diese hübsche kleine Bar aus einem Coffeshop kann man zu Hause überall einrichten – sogar im Entree. Die Zutaten: eine Marmortheke, hohe Hocker, barocker Spiegel und Schwarz! (Bild über: Domino)

Und so etwa könnte diese Idee aussehen, wenn man sie daheim umsetzt. (Bild über: Gravity)

6 — Die Welt zu Hause

Kleine Cafés spielen oft mit charmanten, wirkungsvollen Dekorationsideen. Dieses Regal mit einer Sammlung von alten Leuchtgloben gehört dazu. Es macht sich auch gut zu Hause, belebt einen Raum und sorgt erst noch für Licht. (Bild über: Arquitrecos)

7 — Kunst und Kaffee

Bei diesem Beispiel regen die klassischen, edlen Wienerstühle und die Bilderwand dazu an, auch dem heimischen Esszimmer ein kleines Make-over zu geben. Diese Einrichtung kann wunderschön auch mit einem grossen Esstisch umgesetzt werden. (Bild über: Grey and Scout)

8 — Einbaubänke

In amerikanischen oder englischen Cafés ist ein Sitzbanksystem klassisch, das an ein Zugabteil denken lässt. Wieso nicht so etwas auch mal daheim versuchen? Es wirkt gemütlich, stilvoll und schafft eine ganz neue Wohnsituation. (Bild über: Interior Break)

Die Idee kann auch ohne grosse Einbauten umgesetzt werden, wie dieses schöne, schlichte Beispiel zeigt. Gepolsterte Bänke, an die Wand montierte Rückenteile und ein frisches Farbkonzept machen es möglich. (Bild über: SF Girl)

9 — Die neue Leseecke

Bücherregale stehen meist in der Nähe des Sofas. Diese Regel kann gut gebrochen werden, wenn Sie sich von diesem wohnlichen Café inspirieren lassen und Ihre Bücherecke mit einem Bistrotischchen mit Stühlen und Sesseln kombinieren. (Bild über Pinterest)

10 — So kommen Wohnen und Essen gemütlicher zusammen

Viele neue Wohnungen haben grosse, offene Raumkonzepte. Diese sind aber nicht ganz so einfach einzurichten. Schauen Sie sich in Cafés um und interpretieren Sie Einrichtungsideen von dort für Ihre Wohnung. Hier ist das sehr schön gelungen mit den sich gegenüberstehenden mokkafarbenen Samtsofas und dem runden Holztisch mit bequemen, sesselartigen Lederstühlen. (Bild über: Archispaces)

Credits:

Blogs und Magazine: Archispaces, SF Girl, Interior Break, Grey and Scout, Arquitrecos, Gravity, Domino, Boredart, Birdasaurus

Architektur- und Designbüros: Studio Munge)