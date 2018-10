8 feine vegetarische Alltagsgerichte

Und so gehts:

Hacken Sie eine Schalotte und einen halben Peperoncino fein. Raffeln Sie zwei Rüebli. Geben Sie reichlich Butter in eine Pfanne. Dünsten Sie die Schalotten an, geben Sie dann den Peperoncino bei und, wenn dieser duftet, die Rüebli. Nun geben Sie Risottoreis bei und dünsten alles zusammen einige Minuten. Giessen Sie ein Glas trockenen Weisswein darüber und geben Sie dann portionenweise Gemüsebouillon dazu. In der Zwischenzeit braten Sie Rüebli mit Butter und Honig knackig. Am Schluss rühren Sie Parmesan in den Risotto, würzen mit Pfeffer und servieren ihn mit den gebratenen Rüebli, gehackter Petersilie und Parmesanspänen.