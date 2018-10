Oh diese dunkle Gemütlichkeit

Es wird nicht nur draussen dunkel, sondern auch daheim: Entdecken Sie, wie sinnlich das Wohnen mit dunklen Farben sein kann.

Dunkle Farben sind gemütlich

Stellen Sie sich diese gemütliche, stilvolle Ecke vor den üblichen weissen Wänden vor. Sie wäre nicht halb so warm und einladend. Ein tiefes, sinnliches Mitternachtsblau hüllt den Raum ein, bietet das perfekte Bühnenbild für einen supergemütlichen Ledersessel und wirkt modern und chic. Alles vom Zürcher Einrichtungshaus Artiana.

Dunkle Farben sind funky

Des Tricks, die Wände schwarz anzustreichen, bedienen sich Clubs und Disco seit jeher. Auch wenn sie heute die raffiniertesten Einrichtungskonzepte zeigen, zu Beginn war es einfach schwarze Wandfarbe. Diese Wohnung wirkt ein bisschen so wie einer dieser Clubs aus den Seventies. Die Wahl von ausserodentlichen Einzelstücken wie etwa dem Flower-Power-Teppich oder dem rotem Lacktischchen vervollkommnet den funky Club-Look. (Bild über: A perfect misfit)

Dunkel bedeutet nicht zwingend Schwarz

Es gibt eine riesengrosse Farbpalette im dunklen Bereich. Von Wein über Amethyst zu Schokolade oder Tannengrün helfen tiefe dunkle Töne, Räumen diese sinnliche Gemütlichkeit zu verleihen. (Bild über: My Scandinavian Home)

Vor dunklen Tönen leuchtet alles schöner

Wenn Sie sich für dunkle Wandfarben entscheiden, dann leuchten farbige Möbel und Stoffe auf die allerschönste Art heraus. Ein gutes Beispiel dafür aus der neuen Interio-Kollektion.

Dunkle Farben vermitteln Wärme

Wer denkt, dass dunkle Töne deprimieren, der denkt in einem Klischee. Sie vermitteln viel mehr Wärme und Geborgenheit als weisse Räume. Unterstützen Sie diese Wärme mit andern Farben, mit edlen Materialien, spannenden Texturen und Möbeln, die interessante Formen zeigen. Wie schön unterschiedliche Materialien und Formen vor dunklen Wänden zur Geltung kommen, zeigt dieses Beispiel des Zürcher Einrichtungshauses Artiana.

Dunkle Farben sind geheimnisvoll

Dunkle Farben verraten nicht alles auf einen Blick. Sie bringen Tiefe und wirken deshalb geheimnisvoll. Das Spiel mit dem Licht wird noch bedeutender. Sehr wichtig ist es, dass Licht punktuell eingesetzt wird. Da helfen kleine und grosse Tisch- und Stehleuchten. (Bild über: Apartment Therapy)

Dunkle Farben machen schlichte Räume besonders

Mit dunklen Farben gestrichen wird jeder Raum anders, spezieller und ausserordentlich. Manchmal lohnt sich gar ein Totalanstrich, wie hier mit Decke und Boden. Der Spiegel und die farbigen Möbel helfen, dass es trotzdem freundlich wirkt. (Bild über: Planete déco)

Dunkle Farben schaffen Ordnung

Dunkle Farben haben noch ein anders Talent. Sie schlucken Unordnung. In einem dunklen Regal sieht es immer aufgeräumt aus, auch wenn es noch so voll ist. Beding ist natürlich auch eine dunkle Rückwand. Alles von HK Living, Informationen über IDS Living.

Dunkle Farben grenzen ab

Natürlich muss nun nicht alles mit Schwarz gestrichen werden. Dieser Beitrag zeigt Inspirationen und Ideen, die anregen, dunkle Farben zu erwägen. Eine tolle Idee ist diese hier: Ein Teil des Raumes wird mit dunkler Wandfarbe vom Rest der Wohnung abgegrenzt. Eine gute Lösung, um in einer Einzimmerwohnung einen Schlafbereich privater zu machen. Genauso gut können Sie so aber auch eine Sitzecke kuschliger machen. (Bild über: Inrichting Huis)

Dunkle Farben bringen Drama

Da dunkle Farben in den Hintergrund treten, lassen sie Farbiges und Helles stärker hervortreten. Dieser Effekt gehört beim Theater ganz selbstverständlich dazu. Wer also ein bisschen Drama möchte, der inszeniert Grossartiges vor dunklem Hintergrund. Sehr schön wird dies hier im Pariser Hotel des Grands Boulevards umgesetzt.

Dunkle Farben verwandeln Alltägliches

Wenn Sie ein Bad oder eine Küche dunkel streichen, dann brechen Sie nicht nur die Regel, sondern schaffen auch eine völlig neue und spannende Situation. Spielen Sie zudem mit Materialien und Texturen. Rohes, Rustikales und Antikes bringen sehr viel Wärme und wirken noch schöner und sinnlicher in dunkler Umgebung. (Bild über: Minimalist Home)

Dunkle Farben bringen Ruhe

In einem dunklen Raum herrscht ganz automatisch mehr Ruhe. So eignen sich dunkle Farben auf grossen Flächen sehr gut in Schlafzimmern und Rückzugsgebieten. Ein dunkler Raum kann zur kuschlig gemütlichen Höhle werden, da er Tiefe ausstrahlt. Auch wirken dunkle Farben an den Wänden wie eine Art Kleid. Das bedeutet, dass auch bei minimalistischer Einrichtung Wärme und Behaglichkeit entstehen. (Bild über: Better Happier)

