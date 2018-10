15 geniale Ideen für die Küche

Lust auf mehr Platz oder Persönlichkeit? So holen Sie auch aus der kleinsten Küche mehr heraus.

Vielen Küchen fehlt es an Wärme, an Stauraum und an praktischen Ideen. Wer sich seine Küche nicht selber aussuchen konnte, etwa in einer Mietwohnungen, der ärgert sich oft über die vorgegebenen Ordnungskonzepte. Zum Glück lassen sich auch diese brechen und personalisieren. Dafür habe ich für Sie einige raffinierte Ideen zusammengestellt, die sich alle ohne grossen Aufwand schnell umsetzen lassen. (Bild über: Entrance)

1 — Ausstellungsort

Einbauschränke verstecken die schönen Dinge. Mit einigen offenen Regalen können Sie das ändern. Nutzen Sie eine leere Wandfläche für einige Tablare, um Ihre Lieblingsgegenstände auszustellen. (Bild über: Apartment Therapy)

2 — Zum Rausziehen

Wenn Sie genau das Gegenteil erreichen möchten, nämlich gelungenes Verstauen von Gerätschaften und andern Dingen, dann ziehen Sie mit einem Schubladenschrank das richtige Los. Lassen Sie Schubladen auf Mass anfertigen, sodass Sie den perfekten Platz für Ihre Maschinen, Pfannen und Töpfe bekommen. (Bild über: Bunker Workshop)

3 — Kleine Grünanlage

Dieses raffinierte Kästchen ist der perfekte Ort für einige Küchenkräuter. Daneben lassen sich noch andere Dinge verstauen, zum Beispiel einen Topf mit Holzkellen. Solche Metallkästchen finden Sie bei Ferm Living. (Bild über: Van het kastje naar de muur)

4 — Kleine Reise ins Brockenhaus

Dieses Beispiel ist mein persönlicher Favorit. Ich mag die Kombination von allerlei zusammengewürfelten, antiken Möbelchen in der Küche. Eines ist zu meiner Begeisterung voller Kochbücher. Auch eine fertige Einbauküche kann man mit solchen kleinen Kommoden ergänzen. Schön ist hier natürlich auch die schwarze Wandfarbe. Sie schafft es, dass das Sammelsurium edel wirkt. (Bild über: Decoholic)

5 — Echt gute Aufhänger

Bei diesem Beispiel wimmelt es von guten, praktischen Ideen für Stauraum. An die Wand gehängte Körbchen, Miniregale und Stangen ergänzen den vorhandenen Stauraum und wirken freundlich und charmant. (Bild über: Domino)

6 — Die praktische Seite

In den meisten Einbauküchen findet sich diese Art von Seitenwänden, die Küchenschränke oder den Kühlschrank mit der Theke verbinden. Sie bieten Platz, um mit Stangen Dinge zu montieren, die man immer schnell zur Hand haben will. Auch ein Kochbuch oder das iPad! (Bild: Ikea)

7 — Schnipp und weg

Mein Mann regt sich immer auf, wenn bei meinen Kochaktionen Schalen und anderer Rüstabfall auf dem Boden landet. Ich habe mich für einen frei stehenden Ochsner-Kübel von Edition Populaire entschieden. Denn ich kämpfte stets mit dem Ausziehmodell, das sich gegen Zürichsäcke sträubte und sich mir nie so freundlich entgegen klappte, wie es sollte. Unter dem Schüttstein verstaue ich nun Putzmittel. Die raffinierte Idee im Bild ist aber auch eine Überlegung wert: eine Schublade, die ein Schnittbrett ist und ein Loch hat, das direkt in den Abfall führt, der in der Schublade darunter steckt. (Bild über: The Farm Chicks)

8 — Kleiner Aufbau

Nicht nur klitzekleine Küchen bieten wenig Platz für Praktisches. Viele Einbauküchen in Mietwohnungen sind nicht grosszügig geplant. Sie bieten zu wenig Arbeitsfläche und lassen viele Dinge des täglichen Gebrauchs nicht in Reichweite verstauen. Dieses kleine Gestell von Proidee bietet Abhilfe. Es verhindert auch, dass Abwaschlappen tropfend über dem Wasserhahn hängen müssen.

9 — Perfektes Rollenspiel

Sehr clever sind ebenfalls diese Halter von Aliexpress. So finden Rollen gut, praktisch und auf eine hübsche Art Unterschlupf.

10 — Schubladisieren mit Stil

Gewisse Lebensmittel brauchen ein Zuhause, das zwar offen, aber nicht dem Licht ausgesetzt ist. Diese Idee, eine tiefe Schublade mit kleinen Boxen auszustaffieren, ist nicht nur praktisch, sondern sieht auch sehr stilvoll aus. (Bild über: Pinterest)

11 — Da ist der Haken dran

Einige Haken an kleinen Stangen bieten sehr viel zusätzlichen Stauraum. Je nach Nutzung verändern sie das Gesamtbild einer Küche. Wenn nämlich hübsche Teetässchen daran baumeln, dann wird selbst eine coole Küche gemütlicher. (Bild über: Obsigen)

12 — Der Trick mit dem Gitter

Die besten Ideen sind immer die, die so einfach sind, dass man sich fragt, weshalb man nicht selbst darauf gekommen ist. Ein schlichtes Gitter aus dem Baumarkt oder der Gartenabteilung, mit einigen kleinen Haken versehen, bietet eine flexibel nutzbare Staumöglichkeit auch auf kleinstem Raum. (Bild über: Decorology)

13 — Ich habe genug von Akten

Zum Glück verliert der Papierkram im Zeitalter der Digitalisierung an Bedeutung. Das heisst aber nicht, dass sich ein Besuch in der Büroabteilung nicht lohnt. Aktenhalter können nämlich auch noch ganz anderes, zum Beispiel im Innenleben eines Küchenschranks Haushaltrollen aufnehmen. (Bild über: Comment economiser)

14 — Zum Aufklappen

Ob Sie mehr Arbeitsfläche brauchen oder gerne einen Frühstückskaffee in der Küche geniessen – ein kleiner Tisch hilft in jedem Fall. Wenn der Platz dafür zu knapp ist, dann lohnt sich eine geschickte Klapplösung. Diese hier finde ich besonders gelungen, denn sie bietet auch eine kleine Konsole, auf der einige Dinge stehen bleiben können. (Bild über: Paperblog)

15 — Für Küchenlehrlinge

Zum Schluss noch ein bisschen Familienplanung. Wer während des Kochens einen kleinen Gordon Ramsay fördern möchte, der kann sich von dieser charmanten Idee inspirieren lassen. (Bild über: Planete Deco)

