Ab hinter den Vorhang

Es gibt keine elegantere Lösung, um allerlei Dinge zu verstecken.

Gefallen Ihnen all die Türchen in der Küche nicht? Haben Sie keine Lust auf einen grossen, schweren Kleiderschrank? Oder auf die meist fürchterlichen Badezimmermöbel, die unter den Lavabos stecken, oder das nie aufgeräumte Teenagerregal. All das verschwindet auf schönste Weise hinter Vorhängen. (Bild links über: Mercadinho Design, Bild rechts über: My Home Decor Guide)

Hereinspaziert! Es ist alles in Ordnung

Dank einem Vorhang lässt sich so einiges unter den Tisch kehren. Das kann vor allem im Entree ganz schön praktisch sein. Der beige, schwere, ein bisschen zu lange und üppig fallende Vorhang an der schlichten dicken Holztischplatte wirkt elegant und chic und kann sich sehen lassen. (Bild über: Coco Kelley)

Sauber getrennt

In vielen Wohnungen gibt es Durchgänge und Nischen, die keine Türen haben. Da schafft ein Vorhang Abhilfe. Dieser hier ist schwer, wirft schöne Falten und hängt gediegen an einer Metallstange. Haken und Kordel halten ihn bei Bedarf zurück. (Bild über: Light Locations)

Oh Rosa!

Mit schlichten, kleinen Vorhängen kann man aus einem Regal ein Schränkchen machen. Auch hier hilft eine Stange. Der zartrosa Stoff ist mit Schlaufen und kleinen Ösen zum Vorhang geworden. (Bild über: Apartment Therapy)

Gar nicht kleinkariert

Auch hässliche Einbauschranktürchen lassen sich mit einem attraktiven Vorhang ersetzen. Chic an dieser Küche ist die Wahl von dunklen Grautönen und strengen Karos. (Bild über: Apartment Therapy)

Schneller Landausflug

Mit Vorhängen an der Küchentheke kommt immer ein wenig Landhausstimmung auf. Und auf jeden Fall ganz viel Gemütlichkeit. Einfach und attraktiv ist es, solche Vorhänge an flachen Schienen zu befestigen. (Bild über: Fleaingfrance)

Modern Country

In dieser Küche zeigt sich das Ländliche modern und urban. Der Thekenvorhang ist aus schwerem, dunkelgrauem Leinen. Genau wie die Wandfarbe. Dazu passt das warme Holz des rustikalen Küchentischs besonders gut. (Bild über: Decordemon)

Willkommen im Bad

Was in der Küche funktioniert, geht auch im Badezimmer. Dieses Beispiel mit schwarzen Holzwänden ist natürlich kein 08/15-Bad einer Mietwohnung. Aber die Wahl einer dunkle Wandfarbe und, statt eines üblichen Lavabomöbels, eines Leinenvorhangs, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. (Bild über: My Scandinavian Home)

Lavabo mit Robe …

Dieses kleine Lavabo trägt einen üppigen Jupe. Eine solche Lösung lässt sich einfach mit einem klebenden Velcroband umsetzen. Auf kleinstem Platz ist hier mit ein wenig DIY-Talent, Stoffen, Tapete und einem grossen, goldenen Spiegel Drama und Eleganz eingezogen. (Bild über: Pinterest)

… oder mit Schürze

Gleiche Idee, anderer Stil: Ein leichter, frischer Baumwollstoff wirkt wie ein Hemd oder eine Schürze. Darunter hat zum Beispiel ein grosser Korb Platz für saubere Handtücher oder für Schmutzwäsche. (Bild über: Julie Blanner)

Weg mit der Waschmaschine

Ein schlichter Vorhang, befestigt an einem passenden Brett über Waschmaschine und Tumbler, ist die sauberste Lösung zum Verstecken dieser praktischen Haushaltshilfen. (Bild über: Obsigen)

Eleganz geht überall

Mit einem Vorhang und etwas persönlicher Deko ist hier eine attraktive, praktische Waschküche entstanden. (Bilder über: House Tweaking)

Schrank ab Stange …

Kleider brauchen einen Schrank? Stimmt nicht! Sie können auch hinter einem Vorhang schön säuberlich verstaut werden. Ein solches Vorhangmodell ist nicht nur budgetfreundlich, sondern auch flexibel. Es nimmt nicht ganz so viel Platz weg wie ein Schrank und wirkt auch optisch leichter. (Bild über: One Kind Design)

… und mit Farbe

Mit einem bunt gemusterten Stoff und einigen Ikea-Kommoden darunter gibt ein solcher Vorhangschrank hier eine praktische und dekorative Lösung ab. (Bild über: Lushome)

Mehr Privatsphäre, bitte!

Ob in einer Einzimmerwohnung oder in einer geeigneten Nische – ein Vorhang vor dem Bett schafft auf charmante Weise viel Privatsphäre. (Bild über: Homebnc)

Endlich ein Himmelbett

Wenn Sie Rohre oder Stangen an die Decke montieren, kann auch ein normales Bett mit Vorhängen versehen werden und so zu einer Art Himmelbett aufsteigen. Das Bett ist ein schlichtes, modernes Boxspringbett mit grosser Rückenlehne. Sehr elegant sind die Wahl von Weiss und Naturtönen und der Stilbruch mit den antiken Stücken. (Bild über: Pinterest)

Die Rundumlösung

Mit raffiniert montierten Schienen grenzen hier Vorhänge das Bett ab, trennen Räume und kleiden zugleich die Fenster. (Bild über: Os Achados)

Credits:

Blogs und Magazine: Os Achados, Homebnc, Lushome, One Kind Design, House Tweaking, Obsigen, Julie Blanner, My Scandinavian Home, Decordemon, Fleaingfrance, Apartment Therapy, Mercadinho Design, My Home Decor Guide, Coco Kelley

Locations: Light Locations