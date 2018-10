Die kleine Hütte Nolla

Hütten wecken die Abenteuerlust und entführen zurück in die Kindheit: Dieses Beispiel aus Finnland macht Lust auf Ferien.

Design: Robin Falck

Zeit ist der neue Luxus. Damit wird der Aufenthalt in der Holzhütte Nolla angepriesen. Hinter dem raffinierten, einfachen Design steckt die Idee, mit möglichst wenig Verunreinigung zu leben – oder zumindest Ferien zu machen.

Nolla ist denn auch das finnische Wort für Null und indiziert null Emission! Es gibt kein fliessendes Wasser, für Strom sorgen Solarpanele, und der Ofen wird mit erneuerbarem Abfalldiesel betrieben. Wie in den Sommerhütten im Norden üblich, gibt es auch kein Badezimmer. Damit sich die kleine Hütte nicht überhitzt, wurden an einer Seite des Daches Spiegel eingesetzt, die das Licht reflektieren. Diese Spiegelplatten können nach Bedarf auch leicht wieder entfernt werden.

Die Hütte ist so gross wie ein kleines Schlafzimmer. Wenig Platz bedeutet wenig Sachen. So macht man hier Ferien mit dem, was man mit sich tragen kann. Dass dies auch stilvoll geht, zeigt die schlichte, aber edle Einrichtung.

Ausgestattet mit hellem finnischen Sperrholz und praktischen Details, ist die Hütte hübsch und funktional.

Der Designer hat die Hütte so geplant, dass der Ausblick wirkt, als würde man Zeltplanen öffnen. Die Aussicht auf die finnische Steinküste und das Meer ist atemberaubend und vertieft die Beziehung zur Natur.

Die Dreieckform der Hütte lässt denn auch an ein Zelt denken. Sie hilft, dass man die Hütte einfach ab- und aufbauen kann. Funktionieren tut das wie ein Puzzle, ganz ohne Schrauben.

Die Firma Neste, die auf Bioenergie mit wenig Kohlenstoff setzt, hat den Bau der Hütte in Kommission gegeben, um die Nachfrage nach nachhaltigen Ferien zu wecken und anzuregen. Man kann die Hütte über Airbnb mieten. Eine Übernachtung kostet 30 Euro. Die Miete wird für The Ocean Cleanup gespendet, eine Organisation, die den Ozean reinigt – ohne dabei Zusatzenergie zu verwenden.