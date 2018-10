7-mal einfacher Herbstgenuss

Kochen Sie die Hörnli gemäss Packungsangaben al dente. Verquirlen Sie in einer Schüssel die Eigelbe und vermischen Sie sie mit dem Sbrinz. Geben Sie die Butter in eine Bratpfanne und braten Sie den Schinken und die Zwiebelringe an, bis sie goldgelb sind. Nun giessen Sie die Hörnli ab, stellen ein wenig Teigwarenwasser zur Seite und vermischen die Hörnli mit dem Schinken und den Zwiebeln, würzen mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss und geben dann die Schinkenhörnli zu der Eier-Käse-Mischung in die Schüssel. Alles gut durchmischen. Falls die Teigwaren zu trocken sind, geben Sie vom Wasser dazu.