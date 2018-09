Unter Dach und Fach

Ein grosses Schrägdach bestimmt die Architektur dieses Hauses und macht die Räume behaglich.

Architektur: Giles Henry Bilder und Immobilienverkauf: The Modern House

Nicht nur Handtaschen, Wocheneinkäufe oder Möbel kann man online kaufen. Auch Immobilienfirmen bieten ihre Objekte auf schönen Websites an. Eine, die besonders auf gute, moderne Architektur setzt, heisst The Modern House. Dort findet man solche kleine Schmuckstücke wie dieses Einfamilienhaus in Kent. Trotz diskretem Auftreten bietet es Räume auf verschiedenen Ebenen und viel Platz. Ein grosses einseitiges Schrägdach verleiht dem Haus Privatsphäre und Grosszügigkeit.

Von der Front gesehen, erkennt man zwei unterschiedliche Komplexe, die ineinander verschachtelt sind. Entstanden sind Raumhöhe, geschützte Terrassen und die Wirkung eines flachen Bungalows.

Die Terrasse führt um das Haus und ist durch eine Treppe mit dem Garten und dem Vorplatz verbunden.

In spielerischer Aufteilung wechseln sich Fenster und Wände ab. Die so entstandene Fassade sorgt gleichzeitig für Licht und Privatsphäre.

Ein grosser offener Wohn-, Ess- und Kochraum hat verschiedene Ebenen, wobei die Dachschräge für die nötige Raumhöhe und Leichtigkeit sorgt.

Das Haus zeigt eine moderne, frische Midcentury-Anmutung. In der Küche spielen Kontraste von Weiss, Dunkel und viel Holz die Hauptrolle. Geweckt wird das Gesamtbild mit knallorangen Barhockern.

Auch im Schlafzimmer dominieren Weiss und Schwarz. Die Rückwand des Bettes ist dunkel und cosy, die Schrankwand zieht sich weiss über die ganze Länge des Raumes.

Über eine kleine Brücke gelangt man zum Eingang. Da das Haus in den Hang hineingebaut wurde, wirkt es auch von der hohen, hinteren Seite her diskret – und gewährt freie Sicht über die grüne, liebliche englische Landschaft.

Credits:

Immobilienagentur: The Modern House