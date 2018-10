Heute servieren wir was für die Seele

Und so gehts:

Geben Sie Olivenöl, einen halben gehackten Peperoncino und eine zerdrückte Knoblauchzehe in eine Bratpfanne und erhitzen beides zusammen. Sobald der Knoblauch zu duften beginnt, Pilze wie Champignons, Eierschwämmchen oder aufgeweichte Steinpilze beigeben und eine gute Handvoll Thymian darüber streuen. Salzen und pfeffern, alles gut anbraten, einen Schuss Cognac darübergeben und einköcheln lassen. Die gekochten Gnocchi in einer anderen Pfanne in Butter anbraten und mit den Pilzen mischen. In derselben Butter grob gehackte, geschälte Haselnüsse aus dem Piemont rösten und über die Gnocchi streuen.