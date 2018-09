Fünf feine Herbstgerichte

Und so geht die Lauch-Omelette:

Schneiden Sie einige gerüstete Lauchstangen in Ringli. Dabei nur das helle Ende der Stange benutzen. Geben Sie reichlich Butter in eine tiefe Bratpfanne und dünsten Sie den Lauch sanft an, bis er bissweich ist. Mischen Sie ein klein wenig Rahm unter und würzen Sie mit Salz und Pfeffer. Verquirlen Sie mit einer Gabel 4 Eier mit 2 EL Milch, Salz und Pfeffer in einer Schüssel. Geben Sie weiche Butter in eine Pfanne, und verteilen Sie diese gut auf dem Pfannenboden. Dann erhitzen Sie die Butter und geben die Eiermischung bei. Während es zu kochen beginnt, helfen Sie zu Beginn mit dem Kochspachtel ein bisschen nach, damit die Eier regelmässig anbraten. Lösen Sie die Omelette vom Pfannenrand. Tipp: Die Omelette wird nur auf einer Seite gebraten. Sie darf oder soll sogar in der Mitte noch ein bisschen flüssig sein. Nun füllen Sie die Omelette mit dem Lauch und rollen sie ein. In Portionen schneiden oder schon zu Beginn zwei kleinere Omeletten braten.