10 Sandwich-Ideen

Und so gehts:

Schneiden Sie Rüebli in feine Streifen und Gurken und Radieschen in feine Scheiben. Mischen Sie 2 EL Reisweinessig mit 2 EL Zucker und einer Prise Salz. Nun legen Sie das Gemüse darin etwa 2 Stunden ein. Schneiden Sie Rindfleisch oder Poulet in Streifen, marinieren Sie es mit 2 EL Fischsauce, 1 feingehackten Knoblauchzehe, 1 TL Honig und 1 KL Sojasauce. Anschliessend ebenfalls 2 Stunden ruhen lassen. Nun braten Sie das Fleisch in Erdnussöl gar. Bestreichen Sie halbierte Baguettes mit Mayonnaise und belegen Sie sie mit dem eingelegten Gemüse, in Ringe geschnittenen Chilis und dem Fleisch. Geben Sie gehackte Korianderblätter, in Ringe geschnittene Frühlingszwiebeln und Limonensaft darüber.