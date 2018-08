Lust auf spanische Küche?

Schälen Sie, wenn nötig, die Kartoffeln und schneiden Sie sie in Würfel. Mit etwas Wasser aufkochen und etwa 10 Minuten köcheln lassen. Anschliessend abgiessen und zur Seite stellen. Geben Sie Olivenöl in eine Bratpfanne und braten Sie die Kartoffeln rundum golden und knusprig an. Geben Sie etwas Meersalz, wie Maldon Seas Salt oder Fleur de Sel, und gehackten Rosmarin dazu. In der Zwischenzeit geben Sie Olivenöl in eine andere Pfanne und dünsten die gehackte Schalotte an. Geben Sie den Knoblauch, den Peperoncino und das Paprika bei. Wenn diese duften, geben Sie die Tomaten und etwas Sherry-Essig bei. Salzen. Aufkochen und dann auf kleinerem Feuer ohne Deckel etwa 20 Minuten köcheln lassen. Am Schluss pürieren. Nun servieren Sie die Papas Bravas mit der Tomatensauce darüber und Aioli, einer Knoblauchmayonnaise. Diese können Sie gut selber machen.

Und so geht Aioli:

Zerdrücken Sie 4 Knoblauchzehen und pürieren Sie sie im Mörser mit etwas flockigem Meersalz zu einer Paste. Vermischen Sie den cremigen Knoblauch mit etwas Cayennepfeffer und 4 Eigelb. Rühren Sie nun, am besten mithilfe eines Mixers nach und nach 2 dl gutes Olivenöl dazu.