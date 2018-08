Maximalismus – der grösste neue Wohntrend

Puristen wegschauen! Ein gewagter, üppiger und sehr persönlicher Einrichtungsstil macht diesen Herbst Furore.

Ausstellen und auftürmen statt aufräumen und reduzieren! Maximalismus nennt sich der Wohnstil, der es diesen Herbst vom individuellen Trend in die kommerziellen Wohnkataloge schafft. Die Entwicklung war absehbar, denn wir wollen gerade viel von allem, und das auch in der Wohnung. Es geht hier aber nicht um Bling-Bling, sondern um die Freude an den Sachen, die man hat, der Dekoration und dem Stilmix. (Bild über: Gravity)

Der grösste aller Wohnkataloge, der von Ikea, ist bestimmt bald in den Briefkästen zu finden. Ich habe aber bereits einige Bilder auf anderen Blogs wie Planete Déco und Gravity Home entdeckt. Sie zeigen eine sinnliche, übervolle und superpersönliche Welt. Maximalismus, der Wohnstil der Individualisten wird damit zum Mainstream.

Klar, die wunderschöne Altbauwohnung, in der die Bilder aufgenommen wurden, hilft, dass die günstigen Möbel chic und edel aussehen. Doch wie ich schon viele Male hier auf dem Blog erläutert habe: die Architektur ist für die Interiorfotografie, was die Models für die Modefotografie sind. Wir möchten ja ein bisschen träumen und die Realität dann aus diesem Traum heraus gestalten.

Und träumen kann man, bei diesen sinnlich gestylten Fotos. Sie zeigen natürlich wie immer viele Ideen, die sich einfach und überall umsetzen lassen. Schlichte Wandregale im Entree zum Beispiel, gefüllt mit Büchern und Wohnaccessoires, dunkle Wände und ungewohnte Dinge, die neben den Leuchten von der Decke baumeln.

Dass ein Schlafzimmer mit schlichtem Boxspringbett, Blümchenwäsche, Fertigvorhang und grafischem Teppich aus dem grossen Mitnahme-Möbelhaus so dramatisch und persönlich aussehen kann, würde man nicht denken, wenn es diese toll gestylten Bilder nicht gäbe. Auch wenn viele Möbelhäuser auf den Socialmedia-Hype und Hardselling-Marketingstrategien setzen und dabei die Gefühle vergessen: Ikea weiss, wie wichtig Emotionen sind. Diese sinnlichen Katalogbilder sind der Beweis dafür.

Tapeten sind grosse Wandbilder geworden und haben sich damit von ihrem Mauerblümchenimage verabschiedet. Eine besonders schöne Version ist hier von Surface View zu sehen. Wie schon beim vorherigen Ikea-Katalogbild, ist die Tapete auch hier Schmuck für eine Einzelwand und Bühnenbild für eine Wohnsituation. Hier ist es ein Arbeitstisch, dem mit der dramatischen Tapete Grossartigkeit verliehen wird.

Wandschmuck gehört zum maximalistischen Wohnstil. Das geht auch mit vielen Bildern an der Wand. Doppeln Sie gleich nach und geben Sie Ihrem Sofa eine Menge unterschiedlicher Kissen. (Bild über: Gypsy Yaya)

Eine, die schon lange erfolgreich auf Maximalismus und Drama setzt, ist die englische Interiordesignerin Abigail Ahern. Zu ihrem unverkennbaren Einrichtungsstil gehören dunkle Wände, viele Wohnaccessoires, die ruhig auch kitschig sein dürfen, und natürlich starke Möbelstücke. Dabei mischt sie Neues mit Altem, setzt viele Teppiche und künstliche Blumen ein und schafft punktuelles Licht mit dominanten Tisch- und Stehleuchten. Entdecken Sie ihre Kollektion und besuchen Sie ihre Workshops. Die Designerin entwirft auch eine günstige Wohnaccessoire-Linie für das englische Kaufhaus Debenhams, welche auch online erhältlich ist.

Einen ähnlichen und doch ganz anderen Stil pflegt Pati Robins. Auf ihrem Instagram-Account finden Sie viele Ideen aus ihrer kleinen Londoner Wohnung, dabei sind auch viele DIY-Anregungen.

Maximalismus auf beste Art pflegt der bekannte Interiorfotograf Martyn Thompson. Er ist für mich einer der besten. Seine Bilder vermitteln Sinnlichkeit und viel Gefühl. Er lebt mit seinem Partner, dem Künstler Dove Drury Hornbuckle, in einer Loft in New York. Kunst und viele Stoffe, die Thompson selbst entwirft und entwickelt, spielen eine bedeutende Rolle in der Einrichtung. Das Bild, das ich über den Blog Love is speed gefunden habe, zeigt eine Wandmalerei von Dove Drury Hornbuckle und einen Sessel und Kissen aus Martyn Thompsons Textil-Kollektion.

Schon eine ganze Weile grossen Erfolg mit Maximalismus hat die englische Firma House of Hackney. Die Kollektion besteht hauptsächlich aus Stoffen, hat aber auch viele hübsche Wohnaccessoires. Es ist klar, dass das Paar, das die Kollektion entwirft und die Firma gegründet hat, Frieda Gormley and Javvy M Royle, auch alles andere als puristisch wohnt. Entdecken Sie die ganze Wohnung auf dem superschönen französischen Blog The Socialite Family. Wohnaccessoires von House of Hackney, wie zum Beispiel mein rosa Tigerkissen, bekommen Sie im Zürcher Interiorgeschäft Frohsinn.

Als Wunderkind wird der erst 28 Jahre alte Luke Edward Hall gefeiert. Er malt, zeichnet, richtet ein, kreiert Kollektionen und hat einen vielgefolgten Instagram-Account. Das Bild zeigt seine Wohnung, die er mit seinem Partner in Camden bewohnt. Sie wurde in praktisch allen bedeutenden Medien, von «Vogue» über GQ bis zum «Telegraph», gezeigt und zeigt einen eklektischen üppigen Wohnstil, der auch vor Kitsch nicht haltmacht.

Zum Schluss noch eine entzückende weibliche Interpretation des maximalistischen Wohnstils. Das Bild kommt aus dem Magazin «Lonny», entdeckt über den Blog Apartment Therapy. Blümchen und Blumen spielen hier auf ganz unterschiedliche Arten die Hauptrolle. Der Mix erinnert an die romantischen Einrichtungen der Seventies. Weiss und Gartenmöbel sind mit von der Partie: Wunderschön sind auch die Bilder mit den grossen farbigen Passepartouts.

Credits:

Shops und Kollektionen: Ikea, House of Hackney, Frohsinn, Debenhams

Design: Luke Edward Hall, House of Hackney, Martyn Thompson, Pati Robins, Abigail Ahern

Blogs und Magazine: Apartment Therapy, Lonny, The Socialite Family, Love is speed, Gypsy Yaya, Planete Déco, Gravity Home

Fotografie: Martyn Thompson

Kunst: Dove Drury Hornbuckle, Luke Edward Hall

Tapeten: Surface View

Stoffe: House of Hackney, Martyn Thompson