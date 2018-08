Mediterrane Rezepte für die ganze Woche

Und so gehts:

Für den Sugo schneiden Sie Tomaten in Stücke. Geben Sie grosszügig Olivenöl in eine Gusseisenpfanne. Langsam erhitzen und eine gehackte Selleriestange und ein gehacktes Rüebli beigeben. Nach einigen Minuten langsamem Andünsten kommen eine oder zwei zerdrückte Knoblauchzehen dazu. Ich gebe auch immer noch einige Sardellenfilets und Peperoncino bei. Wenn alles fein duftet, kommen die Tomaten dazu. Salzen und ein klein wenig Zucker beigeben. Basilikumblätter zerreissen und beigeben. Alles etwa 20 Minuten köcheln. Den Knoblauch und den Peperoncino rausnehmen und alles in der Küchenmaschine pürieren. Spaghetti al dente kochen. Während die Spaghetti kochen, Olivenöl und eine zerdrückte Knoblauchzehe in eine tiefe Bratpfanne geben. Zucchetti in feine Rädchen schneiden. Wenn der Knoblauch duftet, die Zucchetti beigeben und dünsten. Basilikum zerreissen und beigeben. Nach weniger als 10 Minuten sind die Zucchetti gar. Salzen und den Knoblauch rausnehmen. Nun die Spaghetti mit der Sauce vermischen. Die gebratenen Zucchetti und Ziegenweichkäse darüber verteilen.