Nehmen Sie Einrichtungsideen aus den Ferien mit

Statt Souvenirs oder Kaffeetassen bringen Sie lieber hübsche Wohnideen aus Ihrem Feriendomizil mit nach Hause.

Auflockern mit Rustikalem

Die Holzbank, der Korb, die Bambusleiter – sie alle tun der Wohnung gut und verleihen ihr ein lockeres südliches Sommerfeeling. Edel wirkt alles, wenn die Farben natürlich sind, neutral und verhalten. So wird alles, wie das nordische Boxspringbett oder die moderne Couch sowie die neuen, rustikalen Sachen, ein harmonisches Ganzes. Der Look erinnert an das Boutiquehotel auf Ibiza oder die Stadtwohnung in Barcelona. Egal welche Böden Sie zu Hause in Ihrer Wohnung haben, mit Sisalteppichen oder einem schlichten, schwarz-weissen marokkanischen Teppich bringen Sie den Look auch hin. Alle Wohnaccessoires und Kleinmöbel von Tine K. Home.

Marokkanisches Flair im Schlafzimmer

Ein wenig Tausendundeine Nacht auf die moderne Art gestalten Sie mit marokkanischen Teppichen und Decken, die mit Pompons verziert sind. Hängen Sie zarte, transparente weisse Vorhänge an die Fenster oder ums Bett. Am besten ein wenig überlang und üppig. Dieser mediterran orientalische Stil bringt Sommerlaune ins Schlafzimmer – und das bis in den Herbst. Danach können Sie mit Farbakzenten und einigen üppigeren Textilien Wärme schaffen. (Bild über: Apartment Therapy)

Kunst mit Kacheln

Bunte mediterrane Kacheln erwärmen die Herzen von allen, die dem südliche Wohnstil verfallen sind. Bloss Mieter können leider nicht einfach neue Böden auslegen. Wie wärs aber mit einer losen Wand? Eine solche kann zum Beispiel wie hier als Rücken für ein schlichtes Bett herhalten. (Bild über: Designmag)

So bleibt der Sommer länger

Hut ab für diese Wohnidee, entdeckt auf dem Blog My Paradissi. Und dann an die Wand damit. Strohhüte, Körbe und Naturleinenbezüge für Kissen und Polster sind schlichte und günstige Elemente, die es schaffen, dass Sie sich zu Hause noch ein bisschen wie in den Ferien fühlen.

Bitte ganz unkompliziert

Das Allerwichtigste, das wir von den Ferien mit nach Hause nehmen können, ist die Freude am unkomplizierten Wohnen. In Ferienhäusern finden wir meist nicht alles so, wie wir es gerne möchten. Am ersten Tag nervt uns das ein wenig, am zweiten finden wir Wege, es uns so einzurichten, dass wir uns wohlfühlen. Wir rücken vielleicht die Möbel ein bisschen um, legen Decken über nicht so hübsche Sitzmöbel oder Betten, stellen Blumen ein und füllen Schalen mit Früchten. Wir türmen unsere Ferienliteratur auf dem Nachttischchen und füllen den Kühlschrank und die Küchenschränke mit den Dingen, die wir brauchen, um ein gutes Essen auf den Tisch zu zaubern. Ein wenig von diesem einfachen Zugang zum Wohnen tut uns auch zu Hause gut. (Bild über: My Scandinavian Home)

Wie wärs mit einem Einbau?

Die weiss getünchten Mauern der griechischen oder süditalienischen Häuser lassen sich natürlich nicht in eine Dreizimmerwohnung in der Stadt zaubern. Aber Sie können zum Beispiel eine alte Holzbank eingipsen oder ein Regal, wenn Sie sich dies sehnlichst wünschen. Sie können auch von einem professionellen Handwerker einen Unterbau für Sitzmöbel oder Küchenmöbel bauen lassen. Oder schlichte rustikale Wandregale. (Bild über: The Style Files)

Die ganze Farbenpracht

Der Süden ist aber nicht nur monochrom und naturfarben. Leuchtende Farben kommen im mediterranen Licht schön zur Geltung. Sie wirken daheim nicht ganz gleich – aber trotzdem schön. Legen Sie farbige Tücher über Ihre Sitzmöbel. Wenn Sie eine bleibende Wirkung erzielen möchten, dann beziehen Sie sie mit tollen bunten grob gewebten Stoffen. Doppeln Sie nach mit tollen Kelimkissen. (Bild über: Nomad Bubbles)

So passt ein neues Styling

Trotz aller Sehnsucht nach dem Süden, nach endlosen Ferien und einem entspannten Wohnstil tut es keiner Wohnung gut, wenn sie verkleidet wird. Sie können ihr aber ein neues, entspanntes Styling geben. Korbstühle um den modernen Tisch, eine schicke Korbleuchte und Holzschalen. Das lockert auf, wirkt aber, wenn Sie stilsicher wählen, nicht aufgesetzt. (Bild über: The Decorista)

Eröffnen Sie einen Markt in der Küche

Die Küche, egal, ob sie nun supermodern ist oder einfach nullachtfünfzehn, verträgt immer ein wenig echtes Leben. Lagern Sie Gemüse und Früchte in Holzkisten vom Markt. Lockern Sie auf mit Fundstücken vom Flohmarkt wie zum Beispiel einem alten kleinen Tisch oder Regal, einem antiken Fenster, einer Werbeplatte aus Emaille, irdenen Töpfen oder grossen Glasflaschen. (Bild über: Style me pretty)

Zaubern Sie die Provence auf den Balkon

Lavendel braucht keine aufgeregte Pflege, ist wunderschön, duftet herrlich und wendet Mücken ab. Ein Leinentischtuch, Keramikgeschirr, hübsche Gläser, ein kühler Rosé und Baguettebrötchen mit Tapenade, und schon sind Sie in der Provence – auf Ihrem Balkon. (Bild über: Las cositas de beach & eau)

