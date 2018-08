Die schönsten Pools Europas

Diese Poolträume befinden sich in europäischen Feriendestinationen und machen Lust aufs Abtauchen und Verreisen.

1 — Mitten in der Landschaft

Wie eine Art Oase bietet der Pool des Casa No Tempo in der Nähe von Lissabon eine fast meditative Möglichkeit zum Abtauchen. (Bild über: Metalocus)

2 — Eine Insel auf der Insel

Der Pool vom Puro Beach Club in Palma auf Mallorca ragt auf einer Halbinsel ins Meer hinaus und bietet somit eine 180-Grad-Meersicht. (Bild über: See Mallorca)

3 — Wie zu Fitzgeralds Zeiten

Das Hotel Eden Roc in Antibes ist mein (unerfüllter) Traum. Ich sah es jeweils bloss von weitem, verheissungsvoll zwischen den Bäumen leuchten. So gemahnt der Pool mit dem Hotel, der Côte d’Azur und den Geschichten drumherum an die Zeit von Fitzgerald, den Murphies, den Künstlern und an die glamourösen Twenties. (Bild über: Luxury Travel Spot)

4 — Fast im Meer

Der Pool vom Albatroz Beach&Yacht Club auf Madeira ist eine kleine Halbinsel aus vulkanischem Gestein auf dem Meer. (Bild über: Tripadvisor)

5 — Reise ins Altertum

Pools werden in allen möglichen Formen angeboten. Hier im Hotel Ca Na Xica auf Ibiza gemahnt die Anlage an eine alte römische oder griechische Villa. (Bild über: Qantas)

6 — Terrasse mit Aussicht

Dramatisch, wunderschön und einzigartig – das beschreibt nicht nur die Amalfiküste, sondern auch den Pool des Monastero Santa Rosa. Er befindet sich auf einer Terrasse mit fantastischer Aussicht auf die Dörfer, die Küste und das blaue Meer. (Bild über: Luxury Columnist)

7 — In die Steine gebettet

Man denkt bei diesem Pool im schicken und angesagten Hôtel les Roches Rouges fast ein wenig an den berühmten Pool Bondi Icebergs in Australien. Doch das Meer rund um den Salzwasserpool, an der Küste von Saint Raphael, ist nicht so wild wie der Ozean. (Bild über: Hotels.ch)

8 — In der Stadt

Mitten in Venedig, umgeben von einer Parkanlage und zum berühmten Hotel Cipriani gehörend, befindet sich dieser schicke Pool. (Bild über: Browsing Italy)

9 — Rund um die Scheune

Das Soho Farmhouse ist ein privater Club. Der Pool befindet sich in einem kleinen See mitten in den lieblichen englischen Cotswolds. (Bild über: Designboom)

10 — Wie eine Tanzfläche

Zum Schluss noch der entzückende Pool vom Boutique-Hotel Kensho auf Mykonos. Umgeben von den weissen griechischen Häusern und dem Meer, leuchtet er mit Fernlichtern in die Nacht hinaus – und lädt zum Feiern ein.

Credits:

Bilder: Luxury Columnist, Luxury Travel Spot, Metalocus, See Mallorca, Hotels.ch, Qantas, Browsing Italy, Designboom

Locations: Monastero Santa Rosa, Casa No Tempo, Hotel Eden Roc, Puro Beach Club, Hôtel les Roches Rouges, Ca Na Xica, Albatroz Beach&Yacht Club, Hotel Cipriani, Hotel Kensho, Soho Farmhouse