Es muss nicht immer Cervelat sein

Sind Würste wirklich das beste Essen unter freiem Himmel? Entdecken Sie Alternativen.

Kürzlich beim Waldspaziergang mit Miss C. sahen wir eine Gruppe kleiner Kinder mit Betreuerinnen an einer Feuerstelle. Es war superheiss (nicht ganz so heiss ist es im Wald, deshalb gehen wir gerne dort spazieren). Die beiden Frauen machten ein riesiges Feuer morgens um halb elf. Fluchtartig gingen wir hinten rum, denn wir wollten nicht den ganzen Tag nach Rauch stinken. Dabei sah ich das Grillgut – viele billige fette Cervelats und Bratwürste. Dass es die billigen waren, sah man an den Budget-Plastikverpackungen, die am Boden lagen. Unterstützt wurde das Ganze mit Maxipackungen Pommes Chips, auch mit einem Schnäppchenlogo versehen. Wirklich?

Es gibt doch andere feine Dinge, die man unterwegs und im Freien geniessen kann, entsetzten sich meine Freundin Margit und ich. Ein Cervelat oder eine Bratwurst ist ja gut und recht am 1. August oder auf der Schulreise – aber zu jedem Anlass? Auch am See wird bei grösster Hitze oft und meist Fleisch grilliert und an jedem Anlass stehen erst mal die Wurststände da. Zeit zum Umdenken. (Das Bild mit dem frischen Sommerpicknick ist vom Blog Margo and me. )

Einfach und gut

Beim Weiterspazieren plauderten wir, wie so oft, über das Essen und verglichen die Liebe der Schweizer zu fetten Würsten mit Traditionen an anderen Orten. In südlichen Ländern kommt es niemandem in den Sinn, bei 30 Grad im Schatten fette Würste zu grillieren. Vor langer Zeit auf einem Modeshooting hatte ich ein Erlebnis, das einen bleibenden Eindruck auf mich machte. Wir waren in Paris und arbeiteten auf einer Location, an der auch Handwerker Reparaturen vornahmen. Am Mittag setzten sie sich an einen improvisierten Tisch, packten ein Baguette aus, entkorkten eine Flasche Wein und wickelten dann ganz andächtig einen grossen Camembert aus einem Papier. Dazu gab es Obst. Es waren einfache Männer, die hart arbeiteten. Dieses schlichte Mahl war ein kleines Fest und es hatte viel Stil. (Bild über: Pinterest)

Die Madeleines und das Meer Eine andere Beobachtung machte ich am Meer: Eine französische Mutter gab ihren Kindern nach dem Schwimmen Madeleines und Pfirsiche. Auch diese Mahlzeit zeigte für mich die Poesie des einfachen Lebens. Haben Sie Lust, diese klassischen, kleinen Kuchen, denen auch Proust viel Zuwendung schenkte, selber zu backen? (Bild über: Cake Central) Drucken Zutaten: Zubereitung: 150 g Butter 150 g Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 3 Eier 1 EL Crème fraîche die abgeriebene Schale einer Zitrone 200 g Mehl 1/2 Päckchen Backpulver 1 Prise Salz Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter bei Zimmertemperatur weich werden lassen, im Wasserbad schmelzen, abkühlen. Zucker, Vanillezucker, Eier, Crème fraîche und Zitronenschale verrühren. Mehl, Backpulver und Salz daruntermischen. Die flüssige Butter dazugiessen und gut verrühren. Den Teig im Kühlschrank eine Stunde lang ruhen lassen. In einer ausgebutterten und mit Mehl bestäubten Madeleineform verteilen. Ca. 15 Minuten im heissen Ofen goldgelb backen. Einige Minuten abkühlen lassen und dann aus der Form stürzen. Mit Puderzucker bestreuen.

Sardinen – verkannt und fantastisch

In England gehören Sardinen aus der Dose mit zum Sommerpicknick. Bei uns sind die kleinen, schmackhaften Fische weniger verbreitet. Versuchen Sie es einfach: Ein gutes Stück Brot und Sardinen drauf. Dazu passen Radieschen, Oliven, Stangensellerie oder Tomaten. (Bild über: Little upside down cake)

Das kalte Plättli

Dieses einfache und köstliche Vergnügen aus der Dose bringt uns direkt zu einem anderen schlichten Genuss, der kalten Platte. Diese ist gerade jetzt im Sommer immer eine gute Idee und genügt meist als vollständige Mahlzeit. Denken Sie dabei nicht nur an Fleisch. Mischen Sie gute Charcuterie, also solche, die mit Liebe produziert wurde, und nicht einfach die, die im Supermarkt in Plastik geschweisst im Kühlfach hängt, mit ebenfalls sorgfältig produziertem Käse. Vergessen Sie dabei das Obst nicht. Auch Oliven und Nüsse und frisches, knackiges Gemüse sind mit von der Partie. Ein Glas kühler Rosé, ein Baguette, und schon haben Sie ein Sommerfest! (Bild über: Britta Nickel)

Entdecken Sie noch mehr Ideen für kalte Platten.

Besser einkaufen

Wenn ich an der Kasse in einem Grossverteiler stehe, und das tue ich immer weniger, sehe ich, wie oft Würste und Schweinskoteletten in der grossen Billigpackung gekauft werden. Persönlich deprimiert mich das und ich verstehe nicht, wieso man solche Massen an billigem Fleisch konsumieren muss. Es kann doch keine Freude machen, diese rosaroten Fleischstücke aus den gelben Plastikverpackungen zu klauben, ihren Geschmack mit einer fertigen Marinade zu übertünchen und auf einem Einweggrill zu rösten? Einkaufen kann ein schönes, sinnliches Erlebnis sein, das die Vorfreude am Genuss schürt. Beim Metzger, auf dem Markt oder bei ausgewählten Fachhändlern weiss man, woher das Fleisch kommt. Der Metzger gibt Auskunft und erst noch Tipps zur Zubereitung.

Das Gleiche gilt beim Brot. Die Brote der Grossverteiler sind industriell angefertigt, und das schmeckt man. Sie werden vom Verkaufspersonal, meist mehr schlecht als recht, in der Filiale fertig gebacken. Manchmal sind sie leicht verbrannt, andere Male schmecken sie einfach nur nach Mehl. Ich kaufe nun konsequent keine solchen Brote mehr. Lieber gehe ich einen längeren Weg oder verzichte darauf. Es gibt auch gegenteilige Einkaufserlebnisse, bei denen alles so ausgewählt ist, dass das Einfache keinen Platz mehr hat. In einer schicken Foodabteilung in der Stadt wollte ich Pecorino Romano kaufen. Im Käsehumidor bekam ich die Antwort, dass sie zwar viele Pecorinosorten führen, aber halt nicht diese gewöhnliche! (Bild über: A whole lot of)

Meine persönlichen Lieblingsgeschäfte im Alltag:

Ich gehe gerne einkaufen. Und ich gehöre zu denen, die die freien Samstage dafür aufwenden. Oft mache ich die Runde in meinem Quartier, manchmal gehe ich mit Miss C. auf den Markt und manchmal reise ich nach Baden.

In Zürich: Metzgerei Reif für bestes Fleisch, herrliches Gemüse, gute Früchte und eine liebevolle, kompetente Bedienung. L’Ultimo Bacio für exzellentes Bio-Fleisch, gute Brote, Butter, Käse, Gemüse, Früchte und Kolonialwaren in Bioqualität und eine nette, persönliche Bedienung. Le Pain Quotidien für superfeine Baguette, Fougasse, Pain Chocolat – das Verkaufspersonal ist nett, chic und jung. Musik und Wein für meinen samstäglichen Einkauf von Wein und Champagner und viele persönliche Koch- und Einkaufstipps vom Weinhändler und manchmal auch von Stammkunden. John Baker für feines Biobrot. Zudem mag ich auch das Brot, das draussen vor dem Globus am Bellevue verkauft wird.

In Baden, oder in anderen Schweizer Städten: Manor Food für die allerbesten Fischabteilungen, feinstes im Haus produziertes Biobrot, den besten Pizzateig, ebenfalls frisch aus der Bäckerei, ausgewählte Charcuterie und Käse, marktfrische Gemüsesorten und Früchte, wie etwa Amalfizitronen oder italienische Peperoni und supergute Kolonialwaren. Auch für lokale Spezialitäten wie etwa die Baselbieter Konfitüre oder die Walliser Fleischspezialitäten und eine unvergleichliche Atmosphäre wie auf einem mediterranen Markt – und das ganz bodenständig und alltagstauglich.

Auf dem Markt in Oerlikon: Fleisch und Geflügel von den Fiechter-Schwestern, weil sie ganz einfach die Allerbesten sind! Gemüse und Früchte von Toni Rosetti, weil er ein exzellentes, ausgewähltes Angebot hat und ein Besuch bei ihm eine kleine Reise nach Italien ist. Focacce und italienische Süssigkeiten bei Fenuta.

Sandwiches wie in Paris

Meine Lieblingssandwiches sind die klassischen französischen. Dies, weil sie einfach sind und es dabei nur um gute Zutaten und nicht um viel Trara geht. Man kann sie mit einem guten Baguette einfach selber machen und mit in die Badi, in den Wald oder in den Park mitnehmen. Die Zutaten sind: Baguette, Butter, Gruyère, gekochter Schinken, Salami oder Paté. (Bild über: Just imagine)

Quiche, Kuchen und weisses Tischtuch

Wie Einfachheit mit sehr viel Stil geht, zeigt Skye McAlpine in ihrem wundervollen Blog From my dining table. Entdecken Sie Picknickrezepte und tolle Inspirationen.

Die Tortilla aus Spanien Kein Sandwich und doch auch einfach von Hand zu essen. (Bild über: Pequerecetas) Drucken Zutaten: Zubereitung: 6 Eier 2 mittelgrosse, gekochte Kartoffeln 2 Schalotten 1 Handvoll gehackte Kräuter wie Petersilie und Basilikum Salz, Pfeffer, Paprika Olivenöl Schälen und schneiden Sie die Schalotten und die Kartoffeln in Ringe oder Scheiben. Erhitzen Sie 2 Esslöffel Olivenöl in einer Bratpfanne und braten Sie zuerst die Schalotten und dann die Kartoffeln an. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen, in eine Schüssel geben und komplett abkühlen lassen. Verquirlen Sie die Eier, mischen Sie die angebratenen Kartoffeln und Schalotten mit den gehackten Kräutern und vermengen alles mit den Eiern. Die Mischung würzen und 10 Minuten stehen lassen. Nun erhitzen Sie 2 Esslöffel Olivenöl und geben die Omelettenmischung bei. Drücken Sie mit einer Kelle die Kartoffeln flach. Braten Sie die Omelette so an, dass das Ei sich verteilt und nicht am Rand klebt. Wenn sie nur noch in der Mitte weich ist, die Tortilla auf einen grossen Teller geben. Nochmals ein wenig Olivenöl in die Pfanne geben und die Tortilla mit der ungekochten Seite nach unten zurück in die Pfanne geben, goldgelb anbraten.

Griechischer Salat Frisch, sommerlich und mediterran – der griechische Salat. (Bild über: A hint of honey) Drucken Zutaten: Zubereitung: 3 EL Zitronensaft 3 EL griechisches Olivenöl 3 Tomaten, in Stücke geschnitten 2 lange grüne Peperoni, in Ringe geschnitten (gibt es in türkischen Geschäften oder solchen aus dem Balkan) 1 Handvoll griechische Oliven, entsteint und grob gehackt 1 Gurke, entkernt und in Stücke geschnitten 1 rote Zwiebel aus Tropea oder eine Schalotte, in Ringe geschnitten 1 Lattich, gerüstet und geschnitten 1 Stück griechischer Feta aus dem Fass 1 KL getrockneter Oregano einige Pfefferminzblätter, gehackt Mischen Sie den Zitronensaft mit dem Olivenöl. Vermischen Sie alle Salatzutaten und geben Sie die Sauce darüber. Die Kräuter untermischen und am Schluss den Feta darüber krümeln. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Entdeckung der Langsamkeit

Das Wichtigste aber beim sommerlichen Essen ist, die Langsamkeit wieder zu entdecken. In allen mediterranen Ländern, auch in geschäftigen Städten wie Paris oder Mailand, nimmt man sich Zeit, das Essen, auch wenn es bloss ein Sandwich ist, zu geniessen. Machen Sie es wie die Gruppe von Handwerkern, die ich damals in Paris gesehen habe, entscheiden Sie sich für wenige, aber gute und ehrliche Zutaten und kreieren Sie daraus ein genussvolles Mahl. (Bild: Captain Corelli’s Mandolin)

