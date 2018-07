Best of: Sexy Sommerfood

Und so gehts:

Stellen Sie einen kleineren Kübel in einen grösseren Kübel und füllen den grossen mit Wasser. Geben Sie Früchte, Beeren und Blumen rein und stellen alles für einige Stunden in den Tiefkühler. Leider funktioniert diese Idee bloss, wenn man einen grösseren Tiefkühler hat. Ein einfaches Tiefkühlfach ist zu klein. Sie können nach Lust Eisstückchen abbrechen und in den Champagner geben! Tipp: Sie können auch ganz einfach Eiswürfel mit Beeren, Blumen und Fruchtstückchen gefrieren und damit einem Sommerdrink auf die Sprünge helfen.