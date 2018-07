Best of: 10 Gründe, warum viele Menschen langweilig wohnen

Stillos, farblos, ideenlos: Daran erkennt man uninspirierte Einrichtungen.

Es sind Sommerferien, auch für unsere Autorin. Deshalb publizieren wir einige Beiträge, die besonders viel zu reden gaben. Dieser Beitrag erschien erstmals am 13. Juni 2017.

1 — Fehlender Mut

Man hat Angst, dass etwas Aussergewöhnliches einem eines Tages verleidet, also zu langweilig wird, entscheidet sich für die langweilige Variante und lebt damit viel zu lange. So bleibt man lieber bei den weissen Wänden, anstatt eine Farbe zu wagen, wählt Möbelprogramme, statt Einzelstücke zu suchen, setzt die gleichen Stühle um den Tisch und vieles mehr. (Bild: Entrance)

2 — Man möchte gleich wie die anderen sein

Wenn der Nachbar oder die Freundin etwas haben, möchte man einfach das Gleiche auch. So sein wie die anderen, so wohnen und so leben ist oft der Motor für Langeweile. (Bild: Nooks)

3 — Viele Möbelhäuser bieten das Gleiche an

So ähnlich funktionieren leider auch viele Möbelhäuser. Man schaut auf die Konkurrenz und kauft dann das Gleiche ein. So bleibt die Auswahl klein, und man achtet weniger auf das Einzigartige einer Kollektion, sondern vielmehr auf den Preis. (Bild über: Frenchy Fancy)

4 — Zu wenig Stil

Leider ist das Fehlen des Stils meist die Ursache für langweilige Wohnungen. Guter Geschmack ist halt kein Unterrichtsfach, und doch denken die meisten, dass sie diese Eigenschaft für sich gepachtet haben. (Bild: Nooks)

5 — Bequemlichkeit

Oft gewöhnt man sich an einen Status quo und stellt ihn nie infrage. Man wählt auch gern die einfachen Lösungen oder lässt sich zu etwas überreden, weil man sich selbst nicht gross Gedanken darüber gemacht hat. (Bild: Les Curieuses)

6 — Zu wenig Vorstellungskraft

Viele kopieren einfach etwas und denken dabei, dass sie auf Nummer sicher gehen. Interiorbilder werden nicht uminterpretiert, sondern als Gesamtpaket wahrgenommen. Wenn man also keine grosse Altbauwohnung hat, werden die Einrichtungsideen, die darin inszeniert wurden, gleich über Bord geworfen. Dabei kann man vieles adaptieren. (Bild: Atelier Pfister)

7 — Scheu vor der Arbeit

Viele scheuen sich davor, selbst Hand anzulegen. Dabei sind Projekte, wie eine Wand zu streichen, ein Sofakissen selbst zu nähen, ein wenig umzustellen oder einfach umzudenken, keine Lebenswerke. (Bild: One Kingslane)

8 — Zu kompromissfreudig

So viele Male habe ich diesen Satz gehört oder gelesen: «Ich kann das nicht kaufen, weil das wahrscheinlich meinem Mann nicht gefällt!» Die umgekehrte Version habe ich noch nie gehört. Bitte sehr, lassen Sie doch einander leben und wirken. Es muss nicht alles ein Kompromiss sein. Ein paar Dinge, die nicht allen total gefallen, tun der Wohnung gut. Langeweile hingegen nicht! (Bild über: Planete Deco)

9 — Man gibt die Schuld den Umständen

Keine Wände farbig zu streichen, weil man sie beim Umzug wieder umstreichen muss, kein Bild aufzuhängen, weil man Angst vor dem Vermieter hat, ein zu kleines Budget, eine zu kleine Wohnung etc. Die Schuld für eigenes Unvermögen auf andere zu schieben, ist wirklich eine faule Ausrede. (Bild über: The Socialite Family)

10 — Fehlendes Interesse

Na ja, es gibt Menschen, die interessieren sich ganz einfach nicht für die schönen Dinge des Lebens. Ob die Wohnung nun hübsch oder langweilig ist, realisieren sie gar nicht. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass Schönheit viel zum Glück beiträgt. Für Schönheit braucht es übrigens kein grosses Budget, sondern bloss die Liebe zur Schönheit. (Alle Möbel von Bonaldo)

Credits:

Immobilienagenturen: Entrance, Nooks

Interior Design: One Kingslane, Les Curieuses

Shops und Kollektionen: Atelier Pfister, Bonaldo, One Kingslane

Blogs und Magazine: The Socialite Family, Planete Deco, Frenchy Fancy