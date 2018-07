Ein Pub in Japan

In der Präfektur Tokushima steht ein westliches Pub, in dem Spare-Ribs, Bier und Design auf nachhaltige Weise zusammenkommen.

Design: Hiroshi Nakamura Lokal: Kamikatz

Kein Abfall ist zu unscheinbar, um daraus etwas Besonderes zu gestalten. Der Kamikatz Store and Pub von Kamikatsu in der japanischen Präfektur Tokushima ist gebaut aus Material, das andere nicht mehr wollen oder brauchen. So ist eine Front des aussergewöhnlichen charmanten Gebäudes ganz aus alten Fenstern entstanden.

Die Idee des Projekts ist es, einen Gegenpol zu Massenproduktion und -konsum zu setzen. So wird im Kamikatz Craft-Bier gebraut, das mit Schalen von Zitronen gewürzt wird, die sonst im Abfall landen würden. Abgefüllt wird es in Recycling-Flaschen. Einige davon schmücken auch einen grossen Leuchter.

Ursprünglich wurden im Laden Frachtgüter verkauft. Nun befinden sich darin ein Gemischtwarengeschäft, eine Brauerei und ein Pub.

Im Garten wird grilliert und geröstet. Das Kamikatz Public House hilft auf eine lebensnahe Art, die Menschen zu nachhaltigerem Verhalten zu animieren. Die ganze Stadt Kamikatsu hat sich «Zero Waste» verschrieben und ist damit auch zur Touristenattraktion geworden.

Chips, Lammkeulen, Würste und Sandwiches sind nicht das typisch japanische Essen. Sie vermitteln aber bestimmt Fernweh wie bei uns Sushi oder Ramen-Nudeln.

In der Nacht leuchtet das Public House auf wunderbare Weise durch die Patchwork-Fensterfront in die Landschaft hinaus.