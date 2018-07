5 Rezepte für das Sommerferien-Feeling

Rösten Sie in einer Pfanne 1/2 Esslöffel Kreuzkümmelsamen und zerstossen Sie diese danach in einem Mörser. Geben Sie eine abgetropfte Dose Kichererbsen, den Kreuzkümmel, 1/2 Zehe Knoblauch, eine Prise Salz, 4 Esslöffel gutes Olivenöl und 2 Esslöffel Zitronensaft in eine Küchenmaschine und pürieren Sie alles. Hacken Sie eine Handvoll Petersilie und richten Sie den Hummus in hübschen Schälchen mit ein wenig Petersilie und Olivenöl an. Dazu servieren Sie warmes Pitabrot. TIPP: Bereiten Sie den Hummus mit Tahini zu. Tahini ist eine Spezialität aus dem nahen Osten, die Sie in den Spezialitätenabteilungen grosser Supermärkte finden. Zum Hummus einfach noch 2 Esslöffel Tahini beifügen. Und auch mit weissen Bohnen gelingt der Hummus bestens!