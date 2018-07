Fünf Znacht-Ideen mit Fernwehfaktor

Peperoni in Streifen schneiden. Olivenöl in eine kalte Pfanne geben, Schalotten, Peperoncino und Knoblauchzehen darin erhitzen und umrühren. Sobald die Schalotten leicht angebraten sind, die Kapern, das Sardellenfilet und die Oliven beigeben, leicht anbraten. Dann die Peperoni beigeben, umrühren und zudecken. Gut zehn Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit das Wasser für die Pasta erhitzen. Nun können Sie den Knoblauch herausnehmen und die Tomaten beigeben, umrühren und nochmals zehn Minuten köcheln lassen. Die Pasta ins Wasser geben, die Petersilie in die Sauce, zudecken und köcheln lassen, bis die Pasta fertig al dente ist. Die Tagliatelle in die Sauce geben, umrühren, servieren.