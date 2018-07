Mein Selfie

Heute habe ich Geburtstag und lade Sie aus diesem Anlass zu einem kleinen Selfie ein.

In diesem kleinen Geburtstagsbeitrag lade ich Sie ein, ein bisschen zu stöbern und zu schauen, was ich neben dem Sweet Home arbeite. Auch zeige ich Ihnen ein wenig meine persönliche Beziehung zum Wohnen. Beides macht die Basis dieses Blogs aus. Meine Arbeiten können Sie auf meiner Website verfolgen.

Ich schreibe nicht nur, sondern gestalte auch Bildwelten. Dabei ist mir wichtig, dass die Bilder einen Moment einfangen, der berührt. Auch wenn es darum geht, Lust zu machen und Neues für die Wohnung zu kaufen, einzurichten und zu dekorieren, finde ich, dass dies eine persönliche und kreative Angelegenheit ist und deshalb vor allem inspirieren und Gefühle wecken soll. Sinnlichkeit spielt dabei immer wieder eine grosse Rolle.

In der heutigen Zeit haben Möbelkataloge, Newsletter oder auch Blogs nicht die Aufgabe, ausschliesslich Produkte und konkrete Shoppingtipps abzubilden. Emotionen wecken ist viel bedeutender. Davon reden gerade alle und möchten einen Teil des Gefühlskuchens in kommerziellen Erfolg verwandeln. (Erst kürzlich ist ein Auto an mir vorbeigefahren, das eine Garage mit «Emotion pur» als Schriftwerbung anpries.) Wohnen, Essen und Zuhausesein sind aber unbestritten die bedeutendsten Bereiche, die mit grossen Gefühlen verbunden sind, weil sie die persönlichsten sind. So betrachte ich die Interiorbilder, die ich gestalte oder die ich für Sweet Home auswähle, wie Briefe, die man immer wieder neu lesen und interpretieren kann. Einmal macht ein Bild Lust auf ein bestimmtes Kissen oder eine hübsche Vase, ein anderes Mal entdeckt man auf dem gleichen Bild eine Farbe, die Lust macht, etwas neu zu streichen, oder Blumen, die dazu führen, mehr Romantik in einen Raum zu bringen.

Gemütlichkeit ist ein Wort, das immer noch vielen Menschen ein Dorn im Auge ist. Für mich, meine Arbeit und den Sweet-Home-Blog ist Gemütlichkeit aber essenziell. Sie kann auf ganz unterschiedliche Art entstehen und hat vor allem mit Lebendigkeit zu tun. Materialien, die man spüren kann, Dinge, die man gerne um sich hat, die kleine Unordnung oder die Zufälligkeiten, die zum Leben gehören, sind meiner Meinung nach wichtige Bestandteile davon.

Wohnen, einrichten, stylen oder dekorieren, kochen und einladen gehören zu den kreativen Beschäftigungen des täglichen Lebens. Kreativität macht meiner Meinung nach glücklich, befriedigt und regt an. Diese Bereiche sehe ich als eine Art Spiel. Dank dem spielerischen Umgang mit Dingen kann Neues, Persönliches und Schönes entstehen.

Damit die Interiorbilder, die ich kreiere, persönlich werden, lasse ich auch mal Liebesbriefe schreiben. Zudem stöbere ich regelmässig auf Flohmärkten und in Antiquitätenläden. Blicken Sie, wenn Sie Lust haben, hinter die Kulissen meines Berufsalltags.

Selbstverständlich kann ich Beruf und Leben nicht wirklich gut trennen. Vieles, was ich in unserem Zuhause rumstehen habe, landet schon mal auf einem Bild für einen Katalog. Da ich durch meine Arbeit oft neue Möbel inszeniere, habe ich persönlich lieber Altes, Antikes, Quirliges oder gar Selbstgemachtes. Der Vorhang, der an unserem Balkonfenster hängt, ist zum Beispiel ein Patchwork. Ich habe ihn aus all den Stoffen genäht, die ich auf verschiedenen Reisen zusammengetragen habe.

Auch beim Stylen liebe ich es zu mischen. Ich finde, dass unterschiedliche Dinge zusammen neue Geschichten erzählen. Dabei mag ich auch günstige Fundstücke. Hauptsache, die einzelnen Produkte sind hübsch und schön produziert. Wenn sie nämlich nicht im Totallook eingesetzt werden, dann sehen auch billige Spontaneinkäufe toll und persönlich aus. Hier habe ich gemusterte Bettwäsche und Tigerkissen von H&M mit selbst genähter Wäsche, indischen Decken oder der Häkeldecke von meiner Mutter gemischt. Entdecken Sie mehr Einblicke und Alltagsinspirationen auf meinem Instagram Account.

Schreiben tue ich vor allem zu Hause. Meetings, Interviews und Shootings aber finden an ganz unterschiedlichen Orten statt, welche oft inspirieren und nicht selten auch Geschichten für Sweet Home abgeben. Miss C. ist meine liebste Begleiterin. Sie kommt manchmal mit, sitzt immer mittendrin und freut sich besonders, wenn ich mein Homeoffice in unserem Garten einrichte.

Meine Inspiration und meine Muse ist mein Mann David, der aus London kommt. Er hat, als wir vor vielen Jahren zusammengezogen sind, die englische Cosyness in unser Zuhause gebracht. Auch hat er mir leere Wände und zu viel Weiss ausgetrieben, strich alles farbig, freut sich an jedem neuen Einrichtungsgegenstand, spürt immer die neusten Trends auf, sorgt für Blumen, Pflanzen und wirklich coolen Soundtrack. Und er hat Geduld, wenn ich für Sweet Home wieder mal viel zu lange am Computer sitze. Thank you!