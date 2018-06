Versteckspiel

Die Fussballweltmeisterschaft lockt viele vor den Fernseher – ein guter Grund, sich über seine Platzierung Gedanken zu machen.

1 — Eine Wand für den Bildschirm

Der Fernseher spielt trotz allen digitalen Möglichkeit immer noch eine bedeutende Rolle in der Einrichtung. Viele lieben grosse Bildschirme, obwohl eine stilvolle Platzierung meist schwierig ist. Hier wurde das Problem mithilfe einer kleinen Trennmauer geschickt gelöst. (Bild über: Entrance)

2 – Geschickt in die Ecke gedrängt

In der Ecke platziert, ist ein Bildschirm von allen Sitzplätzen aus gut sichtbar. Dennoch wirkt er nicht dominant, sondern diskret und raffiniert. (Bild über: Gravity)

3 — Mit Bildern getarnt

Eine einfache Tarnmöglichkeit ist es, rund um den Fernseher Bilder aufzuhängen. So wird er selbst zu einer Art Bild und verliert an optischer Bedeutung. (Bild über: My Domaine)

4 — Schwarze Bühne

Im Ruhezustand sind Fernsehbildschirme schwarz. Ein guter Grund, sie mit Schwarz zu tarnen. Zudem hilft ein dunkles Umfeld auch beim Fernsehschauen. Hier wurde an der schwarzen Wand zusätzlich ein weisses Blickfangobjekt platziert, das geschickt vom Bildschirm ablenkt. (Bild über Apartment Therapy)

5 — Ein Platz im Schrank

In kleinen Räumen und Hotels sind Fernseher oft raffiniert in die Einrichtung integriert. Hier wurde dafür in einem rosa Schrank ein Platz ausgespart. (Bild über: Turbulences déco)

6 — Mittendrin und trotzdem Nebensache

In einer üppig eingerichteten Wohnung fällt auch ein Fernseher weniger auf. Dieser kleine Bildschirm steht mittendrin und wird trotzdem kaum bemerkt. Natürlich sind hier gleich mehrere Tarnstrategien mit im Spiel: schwarze Wand, viele Bilder und hübsche Wohnaccessoires drumrum. (Bild über: Rue Mag)

7 — Geschicktes Schwarz-Weiss-Programm

Ganz raffiniert wurde hier eine Nische ausgenutzt. Zur schwarz gestrichenen Wand wurde ein weisses Regal gewählt. Dieses steht vollbepackt mit Büchern und Accessoires in der Nische und nimmt ganz selbstverständlich einen Bildschirm mit weissem Rahmen in sich auf. (Bild über: Gravity)

8 — Grosser Schirm im kleinen Raum

Obschon der Raum hier klein ist und der Wandbildschirm gross, wirkt er auf der schwarzen Wand, umgeben von den vielen Bildern, diskret und attraktiv. (Bild über: Damask et dentelle)

9 — Ein Teil des Designs

Auch in diesem Wohnzimmer wurden die Wände dunkel gestrichen. Der Fernseher bekam mit Seitenleisten ein eigenes Designprogramm, das ihm sehr gut steht. (Bild über: Casa y diseno)

10 — Im Regal integriert

Einfach umsetzbar ist diese Idee: weisses Regal, schwarze Rückwand und ein perfekt auf den Fernseher zugeschnittener Platz. (Bild über: Gravity)

Credits:

Blogs und Magazine: Gravity, Casa y diseno, Damask et dentelle, Rue Mag, Turbulences déco, My Domaine

Immobilienagenturen: Entrance