Wohnen im Naturparadies

Nachhaltige Architektur im Naturpark – so schön kann das aussehen!



Architektur: PAD Studio

In meiner Zeit als Moderedaktorin habe ich oft im südenglischen New Forest gearbeitet. Die üppige, einzigartige Natur, das milde Klima und die wilden kleinen Pferde boten einen wunderschönen Hintergrund für Modeaufnahmen. Das grosse Naturschutzgebiet ist auch bewohnt, wobei Neubauten oder Umbauten natürlich strengen Bestimmungen unterliegen. Dieses Haus von PAD Studio ist nachhaltig gebaut und harmonisch in die Natur integriert.

Was wirkt wie ein kleiner natürlicher See, ist ein Swimmingpool. Das Haus wurde als Ersatz für ein bestehendes Cottage auf dem Grundstück gebaut. Es ist niedrig, steht versteckt und ist von Holzverandas umgeben.

Die Architekten spielten nicht nur aussen, sondern auch im Innenbereich mit Erhöhungen und Vertiefungen. So thront die Küche leicht erhöht über dem Esswohnbereich und grenzt sich so geschickt ab, ohne sich zu verschliessen.

Oberlichter sorgen für schönes, mildes Licht; viel Holz erzeugt eine warme, wohnliche Atmosphäre.

In den Schlafzimmern tragen auch die Wände Holz. Eine eingebaute Bank bietet Ablagefläche.

Leicht erhöht mit einem Treppenabsatz zum Swimmingpool, strahlt das pavillonartige Haus in die umliegende Natur hinaus.

Credit:

Quelle: e-architect

Fotos: Nigel Ridgen