Znachtideen für die ganze Woche

Und so gehts:

1 bis 2 Pouletbrüstchchen mit Salz und Pfeffer würzen, in Würfel schneiden und in Olivenöl anbraten. Herausnehmen und zur Seite legen. 1 Schalotte hacken und 200 g Champignons in Scheiben schneiden. Beides im gleichen Öl anbraten, ein bisschen Thymian beigeben und mit ein wenig Bouillon und Weisswein übergiessen. Nun kommt eine Dose weisse, abgetropfte Bohnen in die Pfanne und je nach Geschmack Zutaten wie getrocknete Tomaten, Oliven oder einige eingelegte, in Stücke geschnittene Artischockenherzen. Die Pouletstücke zurück in die Pfanne geben, alles erwärmen und mit gehackter Petersilie servieren.