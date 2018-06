Dieses Haus weckt die grosse Ferienlust

Blaues Wasser, weisser Stein: Am liebsten würde ich sofort in diese umgebaute Weinmanufaktur auf Santorini ziehen.

Architektur und Interiordesign: Palimpsest

Während ich diesen Artikel schreibe, sitze ich im Garten mit Hündchen Miss C. Dauernd ziehe ich den Cardigan an und aus, die Wolken und die Sonne wechseln ihre Schichten in rasantem Tempo ab. Ich habe Fernweh. Also stelle ich Ihnen ein tolles weisses Ferienhaus auf Santorini vor. Nichts vermittelt mir, und bestimmt auch vielen anderen Binnenlandbewohnern, so viel Feriengefühl wie weisse Häuser und blaues Wasser.

Natürlich werden wir es nicht nach Griechenland schaffen. Denn mit einem kleinen Hündchen, das schon Angst im Zug hat, kommen wir nie allzu weit. Zum Glück ist der Sweet-Home-Blog zum Träumen da! Und ich stelle mir nun vor, dass ich an diesem Swimmingpool sitze und mich am Blick auf das Meer und auf andere Inseln labe.

Das Ferienhaus heisst Villa Fabrica und ist eine umgebaute Wein- und Schnapsmanufaktur. Die Architekten haben ihm seine klare und schlichte Architektur gelassen, ihm aber zugleich viel modernen Komfort und Loft-Atmosphäre verpasst.

Die alten Maschinen, die einst zum Weinmachen in Betrieb waren, wurden wie Skulpturen in die Architektur eingefügt. Diese hier hat die Architekten zu einer Balustrade im Industrialstil inspiriert.

Weiss ist allgegenwärtig. Viele Möbel wurden gleich mit der Architektur verbunden, was zugleich entspannt und elegant wirkt.

Dadurch, dass die alte Weinmanufaktur aus unterschiedlichen Gebäudekomplexen besteht, fühlt man sich in der Villa Fabrica ein wenig wie mitten im Dorf. Der Platz, welcher von lokalen Handwerkern in traditioneller Handarbeit gestaltet wurde, verbindet die vielen Räumlichkeiten.

Gemäss der Website bietet die Villa Platz für 16 Personen. Also ist sie, vollständig bewohnt, fast ein kleines Dorf.

So viel Wasser macht Lust auf Hitze, Baden und langes Beobachten des Spiels des Wassers mit dem Licht und der Sonne.

Miss C. schläft gerade auf dem sonnengewärmten Steinplätzchen in unserem Garten. Die Autos brausen mit Feierabendgetöse durch die Strasse, an der wir wohnen. Sie schaffen es aber nicht, das Vogelgezwitscher zu übertönen, das auch zu Zürich gehört. Und doch höre ich, und Sie wahrscheinlich auch, beim Anblick dieses Bildes die Zikaden singen!

Credits:

Vermietung: Villa Fabrica

Architektur und Interiodesign: Palimpsest

Fotos: Mark Scott