Fenster zum See

Unmöglich zu sagen, was an diesem Holzhaus atemberaubender ist: seine Architektur oder die Aussicht.

Architektur: Yiacouvakis Hamelin

Zuerst war das Fenster mit Sicht auf den See, das Haus wurde rundherum gebaut. Auch wenn das bestimmt technisch andersrum ging, ist das grosse Fenster das Zentrum der Architektur.

Der Rest des Holzhauses am Lake Plaisant in Kanada wirkt schlicht, schön und geschlossen. Und modern – eine gute Voraussetzung für entspannte Gemütlichkeit.

Der Innenbereich besteht aus einem grossen Raum, der Wohnen, Essen und Kochen vereint, und abgeschlossenen privaten Zimmern. Die Wände sind aus weiss gestrichenem Zedernholz. Die hohen Fenster verbinden das Wohnen mit der umliegenden Natur.

So geschlossen das Haus von aussen wirkt, so offen fühlt es sich von innen an. Zur raffiniert schlichten Architektur gehören sichtbare Dachbalken, die sich an den Wänden weiterziehen.

Die Wände bekommen dadurch eine Art Täfer und Regalflächen. Wie Bilderrahmen umfassen die Fensterrahmen die Sicht in die Natur.

Die Idee der sich an den Wänden weiterziehenden Dachbalken haben die Architekten auch in den Schlafräumen umgesetzt. Damit ist die Rückwand dieses Bettes auch gleich Kopfende, Nachttischchen und Regal.

Alles unter Dach und Fach – diese Redewendung ist in diesem Haus auf wunderschöne und praktische Art umgesetzt.

Credits:

Architektur: Karl Choquette, bachelor in architecture, Marie-Claude Hamelin, architect, Étienne Sédillot, master in architecture, Loukas Yiacouvakis, architect

Fotos: Francis Pelletier