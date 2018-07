Willkommen in der Spaghetteria

Die Spaghetti in Salzwasser al dente kochen, die Knoblauchzehe ein wenig zerdrücken, die Schinkenwürfeli in ein wenig Olivenöl anbraten. Wenn sie knusprig werden, den Knoblauch, Peperoncino und Thymian beigeben. Alles gut anbraten und darauf achten, dass der Knoblauch nicht braun wird. Warmstellen. In einer kleinen Schüssel die Eigelbe mit zwei Dritteln des Käses verrühren. Die Crème fraîche beigeben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die Spaghetti mit einer Zange aus dem heissen Wasser nehmen, mit dem Schinken vermischen. Es darf ruhig ein wenig Pastawasser mitkommen. Von der Kochplatte nehmen und die Eigelbmischung darunterrühren. Falls die Mischung zu trocken ist, ein wenig zusätzliches Teigwarenwasser dazugeben. Petersilie untermischen und mit dem übrigen Käse bestreuen.