Die Mittsommer-Party kann steigen

Und so gehts:

Schneiden Sie ein Baguette in Scheiben. Reiben Sie sie mit ein wenig Knoblauch ein und beträufeln Sie sie mit Olivenöl. Im Backofen oder auf dem Grill rösten. Danach bestreichen Sie sie mit Ziegenfrischkäse oder Ricotta. Auf den Käse kommen nun halbierte kleine Tomaten. Beträufeln Sie alles mit ein wenig Balsamico und garnieren Sie mit Basilikum und gerösteten Pinienkernen. Mein Tipp:

Mein Lieblingsbaguette kaufe ich bei Le Pain Quotidien am Römerhof. Auf meinen Spaziergängen mit Miss C. komme ich nämlich immer an diesem Platz vorbei, ganz abgesehen davon, dass das Dolderbähnchen unser Lieblingsfahrzeug ist, die Bank hier ist und Hunde im sympathischen Le Pain Quotidien willkommen sind. Das Baguette schmeckt so herrlich, dass ich auf dem Heimweg immer ein wenig davon knabbere.