Pasta, bitte!

Rösten Sie etwa 500 g Datterini-Tomaten im Backofen. Einfach auf ein Backblech legen, Olivenöl darüber und einige Kräuter nach Wahl. Ich mag Rosmarin und Thymian. Ein bisschen Salz und Zucker darüber. Währenddessen geben Sie genügend Olivenöl in einen Gusseisentopf. Ich finde, dass jedes Gericht viel besser wird, wenn man grosszügig kocht. Einfach bloss einige Tropfen Öl in einer Pfanne sind keine gute Grundlage für eine richtig feine Sauce auf italienische Art. Also Öl rein und zwei bis vier fein gehackte Knoblauchzehen, einen fein gehackten Peperoncino und etwa 6 Sardellenfilets (Öl abgegossen und gehackt). Dünsten Sie alles sanft einige Minuten, bis es duftet und geschmolzen ist. Dann giessen Sie ein Glas Rotwein darüber. Am besten den, den sie gerade während des Kochens trinken. Geben Sie eine gute Handvoll Rosinen bei. Ein wenig einkochen lassen und dann eine kleine Dose (400g) gehackte Tomaten darübergeben. Bei offenem Deckel sanft köcheln lassen. Inzwischen Rigatoni al dente kochen. Wenn die Rigatoni fertig sind, abgiessen, in die Sauce mischen, die gerösteten Tomaten beigeben und mit Burrata darüber servieren.