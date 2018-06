Viel mehr als nur Beigemüse

Und so gehts: Schneiden Sie Auberginen längs in Scheiben. Salzen Sie sie und legen Sie sie in einer Schale zur Seite. Lassen Sie sie etwa 1 Stunde ruhen. In der Zwischenzeit weichen Sie einige zerriebene Safranfäden in ganz wenig warmem Wasser auf. Mischen Sie ein wenig Zitronensaft, Oliven und den Safran zusammen. Waschen Sie die Auberginen. Das Prozedere mit dem Salz nimmt ihnen die Bitterkeit. Nun bepinseln Sie die Auberginenscheiben beidseitig mit der Mischung und grillieren sie beidseitig etwa 4–5 Minuten auf dem Rost. Servieren Sie dazu eine Kräuter-Knoblauch-Sauce. Und so geht die Kräuter-Knoblauch-Sauce:

Hacken Sie 1 roten Peperoncino, 2 Knoblauchzehen, 1 Bund Korianderblätter und 1/2 Bund Petersilie fein. Mischen Sie alles mit ein wenig Salz, 1 dl Olivenöl und dem Saft von 2 Limonen.