Camping mit Stil

Mit den Sommerferien beginnt auch die Abenteuerlust. Diese charmanten Ideen machen Lust aufs Campen.

Die Welt im Bus

Ein kleiner Bus und einige Stylingideen genügen, und schon wird ein kleines, romantisches Abenteuer auch ganz in der Nähe möglich. Sie können auf diese Art auch eine kleine Party mit Freunden feiern. (Bild: Spell Designs)

Das Blumenzelt

Eine andere schöne Partyidee ist ein Essen im Freien mit einem blumengeschmückten Zeltgerüst. (Bild über: Blue Daphne)

Das Königszelt

Für höhere Ansprüche können Sie ein einfaches Partyzelt mit Stoffen in ein königliches Refugium verwandeln. Wichtig dabei sind die Zeltpfähle. Diese brauchen einen hübschen Abschluss und werden mit Bändern umwickelt. (Bild über: Pop Sugar)

Schlafzimmer im Kofferraum

Wie wärs mit einem kleinen Ausflug in die Natur inklusive Übernachtung? Funktionieren Sie einen Kofferraum um – mit Matratze, Decken, Vorhängen und Kissen. (Bild über: Hello Hello)

Miami-Glamour auf Rädern

Diesen schicken Wohnwagen kann man mieten. Er inspiriert aber auch, um die Ausstattung eines bestehenden Campers glamourös aufzufrischen. (Bild über: Light Locations)

Das Wohnzimmer im Zelt

Die Gartenmöbelanbieter inszenieren schon länger Ihre Produkte mit allem Drum und Dran: Teppiche, Laternen, Outdoorleuchten und Accessoires. Setzen Sie am besten gleich noch was drauf – nämlich ein elegantes Zeltdach, damit lässt sich auch abends mit Stil draussen wohnen. (Bild über: Postcards from Colorado)

Luxus-Safari

Die Reiseagentur Welcome Beyond bietet stilvolle Ferien an wie etwa Reisen durch die Wüste mit den entsprechend gestylten Unterkünften. Dieses Zelt besticht durch seine schlichte monochrome Eleganz.

Gemütlichkeit wie anno dazumal

Wie chic kleinkariert sein kann, zeigt uns dieser adrett eingerichtete Wohnwagen von Light Locations. Die zarten frischen Farben und dezenten Muster erinnern stark an die Fifties.

Los auf Floss

Einen romantischen Abend auf dem Floss mit Bett oder Picknickdecke ist eine Idee für Bootsfahrer. Oder Flossbauer! (Bild über: Daniella Witte)

Sweet-Home-Ferientipp: Ferien wie bei Astrid Lindgren

Ganz in der Nähe, nämlich am Stadtrand von Zürich, stehen die charmanten Wohnwagen von Line Numme. Die «Annabelle»-Wohnredaktorin, deren Ferienhaus in Norwegen wir mit Sweet Home besucht haben, vermietet zwei wunderschöne fest platzierte Wohnwagen als Feriendestination. Umgeben von Tieren und der Natur, vergisst man, dass die Wohnwagen in Zürich stehen, und man fühlt sich wie in einem Kinderbuch von Astrid Lindgren.

